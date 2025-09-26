Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La justicia tumba el recurso de Airbnb contra la retirada de 65.000 anuncios ilegales
La justicia tumba el recurso de Airbnb contra la retirada de 65.000 anuncios ilegales

El Superior madrileño da la razón por segunda vez al Ministerio de Derechos Sociales y Consumo en lo relativo a la medidas cautelares solicitadas, por las que la multinacional tuvo que sacar dichos anuncios de su plataforma el pasado julio.

Imagen de archivo de varios cajetines para guardar llaves de viviendas turísticas.Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

Doblete para el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. La justicia ha dado la razón por segunda vez a la cartera que preside el ministro Pablo Bustinduy en lo referente al conflicto en tribunales con la multinacional Airbnb. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha tumbado de nuevo uno de sus recursos que había interpuesto contra las medidas cautelares que le obligaron a retirar unos 65.000 anuncios ilegales

