La montaña rusa europea que recibe críticas por ser muy dolorosa: "Como si los intestinos bailaran rumba"

Odiadas por muchos y amadas por tantos. Las montañas rusas siempre han sido objeto de discrepancias, sin embargo, existen algunos ejemplos de algunas que no terminan de convencer ni siquiera a los amantes de la adrenalina. Una muestra de ello es la montaña rusa de madera de Renania del Norte- Westfalia, conocida por ser la primera y la montaña rusa de madera más antigua de Alemania, la cual ha recibido varias críticas por parte de los visitantes del recinto.

Y es que, la atracción del Movie Park, construida en madera, es conocida por ser "la peor y la más dolorosa montaña rusa de madera" del país, según afirma el sitio web de parques temáticos Coaster Fans & News, el cual señala que "Bendit es conocida no solo en Europa, sino también entre los aficionados a las montañas rusas en EEUU como la peor y más dolorosa montaña rusa de madera".

A su testimonio se suma el de Ann-Katrin Dölken, de Movie Park, que afirma que "la percepción de las diferentes atracciones siempre depende de cada visitante. Las características de las montañas rusas de madera generalmente difieren de las de otras montañas rusas y se consideran más accidentadas".

De hecho, en las reseñas de Google, la atracción cuenta con una nota bastante reducida, con apenas dos estrellas de cinco y comentarios como los siguientes: "La peor montaña rusa en la que me he subido en mi vida. Aunque normalmente no sientas molestias físicas, esta montaña rusa te hará sentir algo después del paseo" "como si los intestinos bailaran rumba" o "no conduces te sacuden" son algunos de los ejemplos.

A pesar de ello, según ha destacado un experto técnico a la publicación HNA, no hay por qué tener peligro, pues "las atracciones en Alemania están sujetas a estrictos requisitos de seguridad y, por lo general, cumplen un estándar de seguridad muy alto". Asimismo, según ha subrayado, en el caso de que la atracción se pare no es una mala señal, sino síntoma de que los sistemas de seguridad funcionan de forma correcta.

"En comparación con el acero, la madera soporta menos carga y es menos resistente a la intemperie, lo que la hace susceptible a la humedad, la proliferación de hongos y la fatiga del material. Las montañas rusas de madera requieren inspecciones visuales más frecuentes y detalladas que las de acero", ha agregado el experto.

Finalmente, el hombre aporta algunos consejos para aquellos visitantes que del parque se atrevan a montarse a la controvertida atracción. "Si de verdad quieres subirte a la Bandir, no deberías sentarte sobre el eje. Con la Bandit, eso siempre es la primera y tercera fila del vagón. Por eso, siempre recomendamos sentarte en la segunda fila".