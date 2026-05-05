La OMS confirma que coordina con España que el crucero con hantavirus se dirija a Canarias

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado este martes que se planea que el crucero en el que se ha declarado un brote de hantavirus, causante de una enfermedad infecciosa grave, se dirija a las Islas Canarias, donde será acogido.

"Estamos trabajando con las autoridades españolas, que acogerán al barco, así lo han comunicado, llevarán a cabo una investigación exhaustiva, una investigación epidemiológica completa, una desinfección total del barco y, por supuesto, evaluarán el riesgo de los pasajeros que se encuentran a bordo", ha declarado la directora de prevención y preparación de epidemias y pandemias, Maria Van Kerkhove.

España, por su parte, ha informado que no se negará a asistir en Canarias al crucero neerlandés que ha sufrido un posible brote de hantavirus durante una travesía por el Atlántico Sur, porque lo considera su obligación humanitaria, porque hay españoles a bordo y porque los hospitales de las islas "están preparados".

"Tengamos tranquilidad y confianza en nuestro sistema sanitario. Todo se hará bajo la guía de la Organización Mundial de la Salud", ha señalado a los periodistas el delegado del Gobierno en la comunidad autónoma, Anselmo Pestana.

El Ministerio de Sanidad español explica que en función de los datos epidemiológicos que lleguen desde Cabo Verde se tomará la decisión final. "Hasta entonces, el Ministerio de Sanidad no adoptará ninguna decisión, como así hemos hecho saber a la Organización Mundial de la Salud", ha informado a través de su cuenta de X (antes Twitter).