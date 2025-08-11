La 'piscina de Dios' está muy cerca de España: solo puedes acceder en barco y domina la serenidad de la naturaleza

Vista aérea de la cala Tabaccara en la isla italiana de Lampedusa, en una imagen de archivo.

La piscina de Dios está muy cerca de España, en el corazón del mar Mediterráneo. Esta playa en la bahía de la isla italiana de Lampedusa recibe este sagrado nombre gracias al cantautor Domenico Modugno. Su nombre es cala Tabaccara, y es un lugar que se descubre por casualidad.

El medio italiano Ecoblog describe esta playa como "la más tranquila de la isla". "Los barcos parecen flotar en el vacío, el agua es tan transparente que el límite entre el mar y el cielo desaparece". Lo más destacable del paraje es que el mar "es su único acceso".

De acuerdo a la información difundida, los que llegan a la playa "lo hacen por elección", sabiendo que "no encontrarán playas, sombrillas ni música, sólo el sonido del agua acariciando la roca". Además, se apunta que el efecto más sorprendente viene dado por "la transparencia absoluta del agua", que, combinada con el color claro del fondo marino, "crea una ilusión óptica casi irreal": "los barcos parecen estar suspendidos en el aire".

Para los afortunados visitantes, bañarse en sus aguas es "un ritual". "Quienes han estado allí hablan de una sensación de absoluta ligereza, como si ese tramo de mar supiera cómo proteger los pensamientos y hacerlos menos pesados", reza la publicación. El medio define la experiencia como "una pausa, una lentitud necesaria".

Concretamente, la playa se encuentra en el sur de la isla, a pocos kilómetros del aeropuerto de la isla italiana. Sus turquesas aguas y sus singulares vistas han hecho que el paraje sea calificado con un 4,9/5 en el portal turístico Tripadvisor.