La policía investiga un posible caso de violencia machista tras el hallazgo del cadáver de un hombre y una mujer en Alicante

La Policía Nacional investiga el asesinato de una mujer de 29 años cuyo cuerpo ha sido localizado en la tarde de este martes en una vivienda de la ciudad de Alicante. En el mismo domicilio ha aparecido el cadáver de un hombre, que mantenía una relación sentimental con la víctima, por lo que el suceso se investiga como un posible caso de violencia machista.

Según ha informado la Policía Nacional, esta tarde se ha recibido un aviso por el hallazgo de dos cuerpos sin vida encontrados en una vivienda de la capital alicantina. Los cadáveres, un hombre y una mujer de 34 y 29 años de edad, respectivamente, han sido hallados por un testigo cuando ha accedido al interior del citado domicilio.

Según ha podido saber la agencia de noticias Europa Press, el cuerpo de la mujer presentaba heridas de arma blanca y el hombre ha aparecido ahorcado.

Los agentes del Grupo de Homicidios y Científica de Policía Nacional se encuentran en estos momentos realizando la correspondiente inspección ocular para recabar todos los indicios acerca de los hechos y esclarecer las causas de los fallecimientos.

Los primeros indicios, tal y como detalle el cuerdo de seguridad del Estado, apuntan a que entre los dos fallecidos existe una relación sentimental, por lo que se está tratando como un presunto caso de Violencia de Género. Por su parte, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha dado a conocer que está recabando datos de este asesinato.

Cómo pedir ayuda

El teléfono 016 atiende de forma gratuita y confidencial a víctimas de violencia machista, las 24 horas y en 53 idiomas. También se puede solicitar apoyo en 016-online@igualdad.gob.es, por WhatsApp en el 600 000 016 o, en el caso de menores, a través del teléfono ANAR 900 20 20 10.

En situaciones de emergencia, se recomienda llamar al 112 o a los teléfonos de Policía Nacional (091) y Guardia Civil (062). La app ALERTCOPS permite enviar avisos geolocalizados sin necesidad de realizar una llamada.