La RAE dictamina si se deben tildar las repeticiones de una vocal con tilde

La Real Academia Española (RAE) ha emitido un nuevo dictamen sobre la acentuación de las repeticiones de vocales con tilde en la escritura. Este pronunciamiento busca aclarar una duda recurrente entre los hablantes y escritores del español, especialmente en contextos donde se alargan expresivamente las vocales.

La RAE ha determinado que cuando se repite una vocal con tilde en la escritura, todas las repeticiones deben llevar tilde. Esta regla se aplica independientemente del número de veces que se repita la vocal. Por ejemplo, en palabras como "mamáááá" o "Raúúúl", todas las vocales repetidas deben llevar tilde. Esta norma busca reflejar fielmente el alargamiento expresivo de las vocales en el habla, asegurando que la escritura mantenga la misma intensidad y énfasis que la pronunciación.

La decisión de la RAE se fundamenta en la importancia de la coherencia gráfica y la claridad en la escritura. Al tildar todas las repeticiones de una vocal, se evita la ambigüedad y se asegura que el lector perciba correctamente la intención del escritor. Esta medida también facilita la lectura y comprensión de textos donde se utilizan alargamientos vocálicos, especialmente en contextos literarios y expresivos.

El dictamen de la RAE también aborda la cuestión de cuántas veces se puede repetir una vocal en la escritura para reflejar el alargamiento en el habla. Aunque no existe una pauta explícita sobre el número de repeticiones, la RAE sugiere que en textos bien editados, lo normal es repetir la vocal tres o cuatro veces. Esta recomendación busca mantener un equilibrio entre la representación fiel del alargamiento y la legibilidad del texto.

Además, la RAE ha señalado que esta norma se aplica tanto a las vocales acentuadas como a las no acentuadas. En el caso de las vocales no acentuadas, la repetición no lleva tilde, pero sigue reflejando el alargamiento en la pronunciación. Por ejemplo, en palabras como "goool" o "quiero bailarrrr", las vocales repetidas no llevan tilde, pero indican claramente el alargamiento en el habla.

La implementación de esta norma por parte de la RAE busca estandarizar la escritura de las repeticiones vocálicas y evitar la dispersión gráfica que podría surgir si cada hablante aplicara las reglas de acentuación de acuerdo con su modo particular de pronunciar estas secuencias. Al establecer una pauta clara y uniforme, la RAE contribuye a la cohesión y la claridad en la escritura del español.