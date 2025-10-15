La simple pregunta de dos palabras que hacemos todos y que irrita a los cajeros de los supermercados

Tener un trabajo de cara el público no siempre es fácil. Los empleados de supermercados son algunos de los trabajadores que han de estar siempre en contacto con los clientos, por lo que se encuentran con todo tipo de personas y, sobre todo, de actitudes. A pesar del cansancio y el tedio deben responder siempre con una sonrisa y cortesía, aunque hay frases y comentarios que les molestan, y mucho.

Cajeros de supermercados de diversos países han compartido las frases que escuchan con más frecuencia de los clientes y que preferirían no volver a oír, según ha publicado el medio Gazzetta.gr. Y han señalado la pregunta que más les hacen y, al mismo tiempo, la que más les irrita.

A pesar de poner un gran cartel en el que se puede leer "Cajero Cerrado", muchos clientes siguen preguntando: "¿Está cerrado?". Ante esto, la única opción que les queda a los empleados es sonreir y contestar que "sí" mientras tratan de contener un profundo suspiro para descargar la frustración de que esto se repita hasta varias veces al día.

Otro de los comentarios que más molesta es un chiste que definen como "clásico" pero que solo les causa agotamiento. Cada vez que la máquina no lee un código de barras, aseguran que algún cliente repite siempre lo mismo: "¡Si no escanea, es gratis!". A quien escuche esto por primera vez le puede resultar gracioso, pero para los cajeros no es precisamente nuevo, y ya están cansados.

Pero muchos cajeros afirman que lo más difícil no es lo que dicen, sino lo que no dicen. Muchos clientes ni siquiera responden a un "buenos días" o "buenas tardes". "Es frustrante cuando intentas ser educado y solo recibes silencio", aseguran.