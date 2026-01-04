Graeme Close, experto en nutrición deportiva, sobre la fiebre de los electrolitos: "Si solo vas al gimnasio o corres 5 kilómetros, bebe agua y guarda tu dinero"

De seguro te has tomado una bebida hidratante para recomponer electrolitos después de una sesión de gimnasio o tras completar una ruta para correr. Durante años hemos pensado que dichas bebidas son beneficiosas para el rendimiento deportivo y la recuperación del cuerpo humano.

El profesor Graeme Close, un destacado investigador en nutrición deportiva de la Universidad John Moores de Liverpool, habla al respecto en un artículo publicado por el medio inglés, BBC, y asegura que aunque no es nocivo para la salud, su consumición no es necesario en todos los casos.

Ahorra dinero

Close explica que la mayoría de las personas obtienen una suficiente cantidad de electrolitos, "consumiendo una dieta regular y bien diseñada", ya que gran parte de los alimentos contienen sal y tanto las frutas como las verduras son una fuente de potasio y magnesio.

"Si hacemos ejercicio durante un largo período de tiempo, en particular si sudamos mucho, entonces no es malo agregar algunos electrolitos en forma de sodio", expresa Graeme.

Para el ejercicio moderado, "simplemente bebe un poco de agua, eso es más que suficiente, y guarda el dinero que tanto te costó ganar para otras cosas", complementa el docente.

Además, se refiere a una receta casera fácil de realizar, agua, jugo de fruta y una pizca de sal son ingredientes suficientes para lograr "una solución bien diseñada de carbohidratos y electrolitos al 6%", sostiene Graeme.

Las bebidas deportivas: claves para los niveles de carbohidratos

"El cuerpo sólo puede almacenar suficientes carbohidratos para alrededor de 70 a 90 minutos de ejercicio intenso, por lo que los atletas que entrenan más allá de ese tiempo pueden beneficiarse de bebidas que reponen las reservas de energía", asegura la BBC.

"Lo único en lo que debes concentrarte es en que durante el ejercicio consumas suficiente agua, carbohidratos y sodio, Si ves algo que promete una mejora del 10% en tu rendimiento, sabes que no es verdad", sostiene el profesor.