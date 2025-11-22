Lander Ferrero, joven español en Alemania: "Gano 2.340 euros al mes de repartidor sin tener estudios ni he ido a la Universidad"

Los salarios en Alemania son claramente superiores a los españoles. Lander Ferrero, un repartidor de Amazon en ese país, lo cuenta en uno de sus vídeos en YouTube. Según el mismo explica, en su caso cobra 14 euros brutos la hora. "Es decir, al día, si me toca un turno de ocho horas, cobro un total de 112 euros brutos al día".

En su perfil de la plataforma digital acumula más de 1.300 suscriptores, y explica que, hablando en neto, su salario diario se queda en unos 95 euros. "Si haces la multiplicación por los 24, 25 o 26 días en los que estoy trabajando, llegaría unos 2.340 euros mensuales". En este momento, como prueba, expone un extracto bancario de su última nómina, que, efectivamente, se embolsa 2.340,53 euros.

"Esta ha sido mi última nómina de Amazon de este mes de junio", continúa. "Y, quiero ser transparente y quiero explicar cómo una persona que no tiene estudios, que no tiene absolutamente ningún título universitario, puede estar ganando una cantidad que, en España, es bastante alta y que muy pocas personas pueden estar ganando", última. "Está claro que hay muchos otros empleos, pero insisto que para una persona que no tiene estudios, está bien y con el que puedes subsistir".

Muchos de sus seguidores se han animado a comentar su posición y a agradecer a Ferrero sus consejos. "Me voy a vivir a Alemania en un mes, y mi esposa me había hablado de ese tipo de trabajo. Gracias a tu vídeo lo he entendido todo a la perfección", relata un internauta. "Poca gente son transparentes a la hora de abordar este tema, te felicito y te deseo lo mejor, mañana hago la prueba de repartidor en el centro de Amazon Raunheim", agradece otro. "Tienes razón, en España, sin estudios más de 2000 euros, es muy difícil de sacarlos, a no ser que trabajes 12 horas todos los días".