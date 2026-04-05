Una española que vive en China no da crédito al ver lo que ocurre cuando van a instalarle el WiFi: "Esto no me lo esperaba"

Situación totalmente inusual la que ha vivido una española que reside en China tras recibir al instalador del WiFi en su casa. La creadora de contenido en TikTok Claudia Pérez ha publicado un video para dejar constancia de ello.

"Hola, chicos. Han venido a instalarme el WiFi...", empieza diciendo esta chica, que seguidamente muestra al instalador totalmente dormido frente a su televisión. "Ha venido el chico y... se duerme", ha contado a sus seguidores.

"Está literalmente sentado delante de la tele durmiendo... y yo le despierto, me pide perdón y a los treinta segundos se vuelve a dormir", ha relatado Claudia Pérez, que no daba crédito ante la situación que estaba viviendo.

"Llevo así 20 minutos y claro, no sé qué hacer. ¿Me siento mal si le despierto, me siento mal si hago ruido? Pero es que es mi casa y necesito que me instale el WiFi... y es que no, no", ha proseguido la creadora de contenido.

"Voy a pedirle un café"

La situación ha llevado a Claudia Pérez a tomar una solución. "Voy a pedirle un café, a ver si quiere un café", ha contado a sus seguidores, a los que luego ha informado que, tras preguntarle al instalador, ha rechazado el café.

"Bueno, me ha dicho que no, pero creo que ha pillado la indirecta porque ya no se ha vuelto a dormir desde que le he pedido un café", ha explicado Claudia Pérez, que concluye el video diciendo "simplemente, China".

En los comentarios de la publicación hay comentarios para todos los gustos, pero el que más ha llamado la atención es el de la cuenta oficial de TikTok de Movistar España, que ha apuntado que "todos tenemos un día difícil" y ha aprovechando para mandar "mucho ánimo al compañero".

Otros usuarios han intentado buscar la razón por la que este trabajador apenas pudiera mantenerse despierto, mientras que otros han amonestado a Claudia Pérez por grabarle en su horario de trabajo.