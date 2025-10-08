Las mujeres afectadas por los fallos en los cribados de cáncer de mama en Andalucía llevan el escándalo a la justicia

La sala de la sede de la asociación Amama, en Sevilla, se quedó pequeña. Cerca de unas sesenta mujeres acudieron en persona y otras tantas lo hicieron en línea, desde distintos puntos de Andalucía, para decidir si daban un paso más: llevar ante la Justicia los fallos en el programa andaluz de cribados de cáncer de mama. Y decidieron darlo. La asociación confirmó este martes que estudia emprender acciones legales por todos los errores en el sistema de detección precoz de la Junta de Moreno Bonilla, un sistema que, denuncian, ha dejado sin seguimiento a miles de andaluzas y que, incluso, podría estar detrás de al menos tres muertes que aún se investigan.

El abogado de la asociación Amama, Manuel Jiménez, explicó después de la reunión que su equipo legal analiza la documentación que está a su diposción, “caso por caso”, para determinar si presentarán una demanda colectiva o varias individuales. Entre los posibles delitos que motivarían el inicio el periplo judicial estarían los de lesiones por imprudencia, homicidio y dejación de atención sanitaria. Además, ha anunciado que van a presentar las reclamaciones patrimoniales correspondientes para “paliar el perjuicio” que hayan sufrido muchísimas mujeres en Andalucía. “Nos llegan expedientes sin respuesta, informes sin firmar y resultados inconclusos que nadie revisó”, detalló el letrado.

Jiménez también confirmó que el volumen de testimonios recabados sigue creciendo. “El correo está colapsado con más de 400 mails sin leer”, señaló, antes de subrayar que gran parte de los casos se concentran en el Hospital Virgen del Rocío, en Sevilla. El letrado, sin citarlos expresamente, lamentaba las denuncias presentadas por otros partidos políticos porque, en su opinión, "si la única finalidad" de esas demandas "es cortar cabezas, eso no soluciona el problema, que es el interés de las mujeres”. Respecto a las posibles muertes derivadas de los retrasos, confirmó que Amama tiene constancia de tres casos en los que aún se investiga si hubo relación directa con una negligencia médica.

Desde la presidencia de asociación Amama, Ángela Claverol reclamó a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y su consejera, Rocío Hernández, que actúe de inmediato: “Lo único que quiero, y no lo hemos conseguido, es que llamen a todas las mujeres y les hagan las pruebas. Que dejen de poner el foco en otros, que tendrán que aceptar que la culpa es de ellos”.

En cuanto a la reunión con el resto de sus compañeras en Sevilla, Claverol reconocía que fue “dolorosa”. “Había muchísimas mujeres terriblemente dolidas, de lo mal que se siente una cuando te cortan un pecho, cuando no te avisan, cuando no te atienden”, reveló a los medios tras el encuentro donde algunas de ellas, añadió, se enteraron meses después de que su cáncer había avanzado. “Tú crees que estás bien y luego descubres que has estado viviendo con un cáncer un año. Eso es terrible”, afirmó.

Las afectadas no ocultan su frustración sobre las explicaciones que ha dado el Gobierno andaluz. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, sostuvo días atrás que los profesionales de la sanidad pública recomendaban no informar a las pacientes de las pruebas complementarias tras una mamografía con datos “no concluyentes”. Sobre eso, el abogado Manuel Jiménez respondía con contundencia al líder del PP andaluz: “No hay responsabilidad penal en sus palabras, pero demuestran poco tacto y poca delicadeza. No querrá generar ansiedad, pero ha generado más cáncer y más dolor”. Para el letrado, la Junta “cavará su propia tumba si encima echa la culpa a los oncólogos, que son los héroes de estas mujeres”.

El Ejecutivo andaluz presentará este miércoles un plan de choque para corregir los fallos en el sistema. La portavoz del Gobierno y consejera de Hacienda, Carolina España, aseguró que la Consejería de Salud trabaja “sin descanso” y que “no se escatimará ni un solo euro” para solucionar el problema. También ha anunciado una auditoría interna para determinar el origen del error y garantizar que no vuelva a producirse. Sin embargo, el abogado de Amama lamenta que el protocolo del cribado haya desaparecido de la web del Servicio Andaluz de Salud. “El plan de choque viene tarde no, lo siguiente”, sostuvo.

El escándalo ha cruzado las fronteras andaluzas y desde Madrid, la ministra de Sanidad, Mónica García, afirmó este martes en el programa Directo al Grano de La 1 que el fallo del SAS “no es informático, sino estructural”, y avanzó que pedirá información a todas las comunidades para elaborar un estudio sobre el estado de los cribados de cáncer de mama en España. “Fallar en esto es fallarle al sistema y, por supuesto, a las mujeres de Andalucía”, dijo. La ministra recordó que el seguimiento de estos programas varía según el territorio, y que en algunas autonomías apenas llega al 30% de la población femenina.