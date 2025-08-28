Las tres noticias Huff que no te puedes perder este jueves 28 de agosto
En el menú del día de este jueves, todo son platos fuertes en El Huff. Por un lado, vuelve Pablo Montesinos, que además de estar estupendo tras el verano, regresa con una pregunta: ¿hay crisis de Gobierno a la vista?
En sectores del PSOE, dice, no la descartan como una carta de Pedro Sánchez para recuperar impulso. Pero eso no es todo... en el lado de la oposición también nos cuenta que en el PP admiten que con Junts hay una comunicación constante.
Si te preguntas por qué a Trump le ha dado ahora tan fuerte con llenar Washington de soldados, con la pena de muerte por homicidio o con las cacerías raciales, Antón Parada te trae todas las claves de esta deriva.
Y si tienes un cuñao de los que dicen que "en verano siempre hace calor" o que "siempre ha habido incendios", envíale este tema de Héctor Juanatey sobre qué relación hay entre cambio climático e incendios forestales, que va con un aviso de los científicos: "Tendremos cada vez fenómenos meteorológicos más intensos".