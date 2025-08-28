Las tres noticias Huff que no te puedes perder este jueves 28 de agosto

En el menú del día de este jueves, todo son platos fuertes en El Huff. Por un lado, vuelve Pablo Montesinos, que además de estar estupendo tras el verano, regresa con una pregunta: ¿hay crisis de Gobierno a la vista?

En sectores del PSOE, dice, no la descartan como una carta de Pedro Sánchez para recuperar impulso. Pero eso no es todo... en el lado de la oposición también nos cuenta que en el PP admiten que con Junts hay una comunicación constante.

¿Crisis de Gobierno a la vista? A Sánchez le vieron bien y con fuerzas en el primer Consejo de Ministros del nuevo curso, a pesar de los frentes que le esperan. El Gobierno tiene como meta los Presupuestos, pero también está con la vista puesta en los tribunales. A todo esto, esos mismos ministros llegaron a la primera reunión en Moncloa con el runrún de una posible crisis de Gobierno, Nada de ello se habló, pero en sectores del PSOE no la descartan como una carta de Sánchez para recuperar impulso. En el PP, mientras, admiten que con Junts hay una comunicación constante, y a distintos niveles.

Si te preguntas por qué a Trump le ha dado ahora tan fuerte con llenar Washington de soldados, con la pena de muerte por homicidio o con las cacerías raciales, Antón Parada te trae todas las claves de esta deriva.

Tras el telón del populismo de Trump: cacerías raciales, soldados en la calle y cerrojo a pobres en la Justicia El mismo presidente que vive en una campaña internacional acelerada de autopromoción para el Nobel de la Paz ha desplegado en casa una serie de políticas autoritarias que afectan directamente a las clases populares y a los migrantes, pero con un componente común. Solo habrá 'sueño americano' si puedes pagarlo.

Y si tienes un cuñao de los que dicen que "en verano siempre hace calor" o que "siempre ha habido incendios", envíale este tema de Héctor Juanatey sobre qué relación hay entre cambio climático e incendios forestales, que va con un aviso de los científicos: "Tendremos cada vez fenómenos meteorológicos más intensos".