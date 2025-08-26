Las tres noticias Huff que no te puedes perder este martes 26 de agosto 

Desde la redacción de El HuffPost queremos acercaros los temas en los que estamos trabajando y recomendaros tres de los temas del día.

Los incendios que asolan España y la terrible situación en Gaza focalizan la actualidad, a lo que se suma el inicio del curso político.

Lo hace con ese paso del 'y tú más' al 'y tú menos entre Gobierno y oposición, que si al principio del verano era sobre los casos de corrupción, ahora lo es por la gestión de los incendios, como cuenta Héctor Juanatey.

Feijoo pide un registro de pirómanos, pero ¿cuántos realmente hay en España? Javier Escartín ha ido a los datos y ojo: sólo uno de cada cuatro incendios originados por el hombre son intencionados.

También podéis leer la carta de Dani Martín a Verónica Echegui y, como repasa Marina Prats, todas las veces que la actriz, que falleció este domingo, alzó la voz contra el machismo en la industria.

