Del 'y tú más' al 'y tú menos': Gobierno y oposición inician un nuevo curso político con los incendios como campo de batalla

El Gobierno y la oposición retoman este martes la actividad parlamentaria tras el parón veraniego y no parece que haya cambiado nada. La comparecencia en el Senado de la ministra de Defensa, Margarita Robles, será la demostración de que ambas partes continúan enfrentadas sin muchos visos de deferencia institucional. A pesar de la interrupción estival, el Ejecutivo y su oposición, sobre todo la del Partido Popular, llevan días encarados a causa de los incendios forestales que han arrasado centenares de miles de hectáreas en Castilla y León, Galicia, Extremadura y Asturias.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, apuntaló este lunes la postura que mantendrá su partido durante no solo la comparecencia de Robles en el Senado, sino también las de Sara Aagesen, el miércoles; Fernando Grande-Marlaska, el jueves; y Luis Planas, el viernes. Además, en el Congreso se reúne de nuevo la Diputación Permanente para decidir sobre las comparecencias que ha solicitado el PP también en la Cámara Baja, aunque no solo sobre los incendios. A Pedro Sánchez le piden, por ejemplo, que acuda tras la imputación de nuevos delitos a Begoña Gómez.

La posición de los de Feijóo respecto a los fuegos es clara, y no se moverán de ahí: la culpa de los incendios la tienen Pedro Sánchez y los suyos. "El Gobierno ha fallado en su prevención porque no ha puesto todos los medios disponibles para que la crisis no tuviese la intensidad que ha tenido. Ha habido falta de previsión y menos medios aéreos operativos. Además, se tardó cinco días en movilizar la ayuda europea y se han movilizado a cuentagotas las capacidades logísticas del Ejército", dijo Feijóo.

Este lunes, poco antes de salir a hablar Feijóo, la ministra de Defensa afianzaba también la posición del Gobierno: la culpa o, al menos, la falta de previsión no es del Ejecutivo, sino de las Comunidades Autónomas afectadas, todas ellas lideradas por el Partido Popular, donde además recaen las competencias en materia de prevención y extinción de incendios. Durante una visita a la base militar El Goloso, Robles pidió "honestidad" y, aunque aseguró que "no es el momento de entrar en debates", dejó caer que los presidentes autonómicos del PP "no han asumido sus obligaciones".

El 'y tú más', en definitiva, ha dejado paso al 'y tú menos'. Si antes del verano Gobierno y oposición se enzarzaron en una lucha para ver quién tenía en la mochila más casos de corrupción, ahora la batalla se centra en quién ha hecho menos por evitar la ola de incendios. El asunto incluye además un debate acerca de quién se aproxima más a las experiencias del ilusionista y escapista Harry Houdini. Si para el Partido Popular el Gobierno está "ausente", para el Gobierno el Partido Popular se ha "escapado". Solo las cenizas demuestran el paso inexorable del tiempo.

Vuelve el Consejo de Ministros

Este martes, por otro lado, los ministros se verán de nuevo las caras en La Moncloa para el primer Consejo de Ministros tras el parón veraniego, un encuentro que tendrá también como protagonista el fuego. Tal y como avanzó el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, hace unos días, este martes declararán zonas afectadas por una emergencia de protección civil a los territorios que han sufrido los incendios y avanzarán, con toda probabilidad, las primeras ayudas para las personas afectadas. No será, sin embargo, la primera tarea del Gobierno a su regreso al Palacio de la Moncloa.

Antes del Consejo de Ministros, el presidente del Gobierno pondrá "en marcha una Comisión Interministerial para definir el Pacto de Estado contra la Emergencia Climática", otro de los temas que ha generado sorna en el Partido Popular. Cuando Sánchez anunció su intención de trabajar en un Pacto de Estado en este sentido, los de Feijóo lo repudiaron por considerarlo "una cortina de humo". "El único pacto que hace falta en nuestro país es un Pacto de Estado contra Pedro Sánchez, que debe irse cuanto antes por el bien del conjunto de los españoles", aseguró Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP. No parece, por tanto, que el Gobierno vaya a tener éxito en esta intentona.

Todo apunta a que el nuevo curso político será un déjà vu de lo vivido en meses anteriores. Ya sea por los incendios o la corrupción, el desencuentro volverá a ser la tónica habitual, una costumbre que se agravará a medida que se aproxime el final de año, un momento en el que el Gobierno tendrá que responder a una pregunta ahora compleja, si no improbable: ¿habrá Presupuestos?