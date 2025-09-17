Las tres noticias Huff que no te puedes perder este miércoles 17 de septiembre

"Israel llevó a la primera artista trans a ganar Eurovisión". Estas son palabras de Isabel Díaz Ayuso en Twitter... están trayendo mucha cola y, a nosotros, una pregunta a la mente. ¿Cuáles han sido sus políticas sobre las personas trans? Diego Alonso nos refresca la mente, pero hacemos un spoiler: ha recortado sus derechos.

Continúa la ocupación israelí de ciudad de Gaza; Héctor Juanatey está recopilando las cifras oficiales para visualizar lo que está pasando allí. Esta es la frase que nos ha dicho mientras lo prepara: "Son apabullantes".

Y la espera ha terminado... muchos esperaban que llegara hoy la emisión final de El verano que me enamoré. Aquí tenéis todos los análisis y os preguntamos: ¿team Conrad o team Jeremiah? Va ganando el primero... ¡votad!

¿'Team Conrad' o 'Team Jeremiah'?: 'El verano en que me enamoré', la serie que lo ha petado y todos sabemos por qué Quedan horas para que Belly decida (por fin) su destino, y muchos se preguntan qué ha convertido la serie en el vicio del verano, tanto para adolescentes, como para sus madres. Para el escritor Blue Jeans, "los triángulos amorosos no han pasado de moda".