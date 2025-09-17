Las tres noticias Huff que no te puedes perder este miércoles 17 de septiembre
La actualidad, con nuestra mirada.
"Israel llevó a la primera artista trans a ganar Eurovisión". Estas son palabras de Isabel Díaz Ayuso en Twitter... están trayendo mucha cola y, a nosotros, una pregunta a la mente. ¿Cuáles han sido sus políticas sobre las personas trans? Diego Alonso nos refresca la mente, pero hacemos un spoiler: ha recortado sus derechos.
Continúa la ocupación israelí de ciudad de Gaza; Héctor Juanatey está recopilando las cifras oficiales para visualizar lo que está pasando allí. Esta es la frase que nos ha dicho mientras lo prepara: "Son apabullantes".
Y la espera ha terminado... muchos esperaban que llegara hoy la emisión final de El verano que me enamoré. Aquí tenéis todos los análisis y os preguntamos: ¿team Conrad o team Jeremiah? Va ganando el primero... ¡votad!