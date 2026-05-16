Mar Gómez, meteoróloga y divulgadora: "La Tierra se recuperará del cambio climático, pero la pregunta es si nosotros y toda la biodiversidad nos recuperaremos"

"Debemos de ser conscientes de la situación de urgencia y de lo que está pasando con el cambio climático", ha afirmado la metereóloga y divulgador Mar Gómez, autor del libro El Tik Tak climático. "Como no implementemos cambios y los llevemos a cabo, estamos viendo que, en general , y, en concreto en España, que es un país altamente vulnerable al cambio climático se están sintiendo los efectos cada vez de una manera más frecuente y grave", ha adviertido esta experta en RTVE.

Relata los cambios que ha experimentado el planeta desde sus inicios. Cada cosa que hacemos tiene sus efectos: "Es como si lleváramos los seres humanos apenas dos minutitos en el planeta, si lo contamos como si fuera dentro de un reloj de 24 horas, y nos ha dado tiempo en ese tiempo a hacer cosas buenas por el planeta y también otras que no son tan buenas.

Todo empezó con la revolución industrial, cuando empezamos a emitir cantidades ingentes de combustibles fósiles a la atmósfera y esos gases de efecto invernadero han incrementado la temperatura de nuestro planeta con los efectos que estamos viendo", recuerda Gómez.

Ahora estamos en una fase interglacial, acercándonos a una glaciación y "ha habido muchos cambios climáticos pero todos se han producido durante miles o millones de años y este cambio que estamos experimentando ahora se ha producido en apenas dos siglos y, además, propiciado por nuestra especie", resalta esta experta.

"Y es paradójico, porque las escalas de periodos interglaciales son de cientos de miles de años y en ese corto periodo estamos viviendo un calentamiento que cada vez se acentúa más".

"Seguimos en un mundo altamente industrializado y muy demandante de esos recursos, muy consumista, lo que está contribuyendo a esas temperaturas tan elevadas". "Los océanos y la atmósfera están completamente acoplados y esto se debe tener en cuenta porque afecta al calentamiento de las aguas con efectos en la economía de muchos países".

Los severidad de los fenómenos atmosféricos "es cada vez más intensa y esto plantea desafíos para la población y tenemos que tenemos que tener planes para adaptarnos", añade la metereóloga. Y lanza un mensaje de advertencia: "Hay que reverdecer nuestro planeta", entre otras cosas, porque "la Tierra se recuperará del cambio climático, pero la pregunta es si nosotros y toda la biodiversidad que conocemos nos recuperaremos y eso es lo que tenemos que pensar, y el coste no hacer nada es bastante más alto de si lo hacemos", sentencia.