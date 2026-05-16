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Mar Gómez, meteoróloga y divulgadora: "La Tierra se recuperará del cambio climático, pero la pregunta es si nosotros y toda la biodiversidad nos recuperaremos"
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Mar Gómez, meteoróloga y divulgadora: "La Tierra se recuperará del cambio climático, pero la pregunta es si nosotros y toda la biodiversidad nos recuperaremos"

Esta experta llama a tomar medidas urgentes y advierte de que el coste no hacer nada para paliar estos cambios es bastante más alto de si lo hacemos.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
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Iceberg desprendido del glaciar Dawes en Endicott Arm, en Alaska, Estados Unidos.Getty Images

"Debemos de ser conscientes de la situación de urgencia y de lo que está pasando con el cambio climático", ha afirmado  la metereóloga y divulgador Mar Gómez, autor del libro El Tik Tak climático. "Como no implementemos cambios y los llevemos a cabo, estamos viendo que, en general , y, en concreto en España, que es un país altamente vulnerable al cambio climático se están sintiendo los efectos cada vez de una manera más frecuente y grave", ha adviertido esta experta en RTVE.

Relata los cambios que ha experimentado el planeta desde sus inicios. Cada cosa que hacemos tiene sus efectos: "Es como si lleváramos los seres humanos apenas dos minutitos en el planeta, si lo contamos como si fuera dentro de un reloj de 24 horas, y nos ha dado tiempo en ese tiempo a hacer cosas buenas por el planeta y también otras que no son tan buenas. 

Todo empezó con la revolución industrial, cuando empezamos a emitir cantidades ingentes de combustibles fósiles a la atmósfera y esos gases de efecto invernadero han incrementado la temperatura de nuestro planeta con los efectos que estamos viendo", recuerda Gómez.

Ahora estamos en una fase interglacial, acercándonos a una glaciación y "ha habido muchos cambios climáticos pero todos se han producido durante miles o millones de años y este cambio que estamos experimentando ahora se ha producido en apenas dos siglos y, además, propiciado por nuestra especie", resalta esta experta. 

"Y es paradójico, porque las escalas de periodos interglaciales son de cientos de miles de años y en ese corto periodo estamos viviendo un calentamiento que cada vez se acentúa más".

"Seguimos en un mundo altamente industrializado y muy demandante de esos recursos, muy consumista, lo que está contribuyendo a esas temperaturas tan elevadas". "Los océanos y la atmósfera están completamente acoplados y esto se debe tener en cuenta porque afecta al calentamiento de las aguas con efectos en la economía de muchos países".

Los severidad de los fenómenos atmosféricos "es cada vez más intensa y esto plantea desafíos para la población y tenemos que tenemos que tener planes para adaptarnos", añade la metereóloga. Y lanza un mensaje de advertencia: "Hay que reverdecer nuestro planeta", entre otras cosas, porque "la Tierra se recuperará del cambio climático, pero la pregunta es si nosotros y toda la biodiversidad que conocemos nos recuperaremos y eso es lo que tenemos que pensar, y el coste no hacer nada es bastante más alto de si lo hacemos", sentencia. 

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
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Soy redactora en HuffPost España, donde escribo de temas sociales y estilo de vida.

 

Sobre qué temas escribo

Hablo cada semana sobre varios temas en los que nos aporta una nutricionista sus consejos para llevar una vida saludable, sigo los temas de okupaciones en todo el mundo e intento reflejar cómo los problemas y las buenas noticias nos afectan ya de forma global con ejemplos de casos de particulares y poniendo el foco en especial en estudios científicos que demuestren todos los avances que estamos viviendo.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universidad Complutense e hice el Máster de Periodismo de la UAM/ELPAÍS, así como el de desarrollo de directivos de PRISA y el IESE. He sido jefa de diversas secciones en EL PAÍS, después, directora de comunicación en diversos organismos, pero, sobre todo, lo que me gusta es escribir. Por eso estoy aquí, para contar historias y buscar temas exclusivos para los lectores. Antes de todo esto, mi especialidad fue durante años la educación. Soy madrileña, de padre catalán y abuelos vascos y de las dos castillas, por lo que me siento de toda España y no entiendo tanta confrontación. Y, sobre todo, me considero muy europea. He recibido el Premio de Periodismo de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, así como el Premio de Periodismo Educativo Esteban Barcia. He escrito un par de libros sobre El papel de los padres en el éxito escolar de los hijos.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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