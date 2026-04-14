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Un experto en comportamiento humano explica la técnica infalible para pillar a un mentiroso en pocos minutos
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Un experto en comportamiento humano explica la técnica infalible para pillar a un mentiroso en pocos minutos

Un vídeo viral en TikTok revela un método tan sencillo como eficaz: pedir que cuenten la misma historia… pero al revés.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Una ilustración de un hombre con la nariz de Pinocho
Un hombre con la nariz de Pinocho por contar mentiras.Getty Images

No hace falta ser policía ni tener formación en psicología para detectar una mentira.

A veces, basta con hacer una pregunta… diferente.

Eso es lo que explica la cuenta de TikTok @podcastcontrol en un vídeo que está circulando con fuerza en redes y que desvela una técnica aparentemente simple, pero con un potente efecto: pedirle a alguien que cuente una historia desde el final hacia el principio.

La clave: poner al cerebro contra las cuerdas

El método parte de una idea muy concreta: mentir exige más esfuerzo que decir la verdad.

Según explica el experto, cuando una persona relata algo que realmente ha vivido, su cerebro solo tiene que reorganizar la información si se le pide contarla al revés. Supone un esfuerzo extra, sí, pero asumible.

Sin embargo, cuando la historia es inventada, todo cambia.

Ahí ya no basta con recordar: hay que reconstruir, mantener la coherencia, no contradecirse… y hacerlo en orden inverso.

El resultado es una sobrecarga cognitiva.

Cómo funciona la técnica

El proceso es sencillo, pero tiene truco.

Primero, se pide a la persona que cuente una historia con cierto nivel de detalle. No vale una frase rápida: tiene que ser un relato de varios minutos, con tiempos, acciones y contexto.

Después llega el momento clave. Se le pide que cuente exactamente lo mismo… pero empezando por el final. Y ahí es donde empiezan a aparecer las grietas.

Errores, dudas y señales

Cuando alguien miente y se enfrenta a este ejercicio, es habitual que cometa fallos. Cambios en el orden de los hechos, incoherencias, olvidos o contradicciones. Pero no solo eso.

También aparecen señales en el comportamiento: tensión, pausas más largas, gestos de incomodidad, movimientos corporales que delatan estrés.

Todo ello forma parte de lo que el experto denomina "indicadores de carga cognitiva". En otras palabras: el cerebro está trabajando demasiado… y se nota.

Por qué funciona

La explicación es sencilla. Una experiencia real está almacenada como un recuerdo. Se puede reorganizar.

Una mentira, en cambio, es una construcción activa. Y mantenerla bajo presión requiere un esfuerzo mucho mayor.

Cuanto más compleja es la historia, más difícil resulta sostenerla sin fallos. Y si además se cambia el orden… el margen de error se dispara.

Un truco simple… pero efectivo

Lo interesante de esta técnica es que no necesita herramientas especiales ni conocimientos avanzados. Solo una conversación y una petición inesperada.

Eso sí, hay una condición importante: cuanto más detallada sea la historia inicial, más eficaz será el método. Porque es en los detalles donde las mentiras suelen romperse.

Lo que revela (y lo que no)

El propio vídeo deja claro que esta técnica no es una prueba definitiva. Pero sí una forma muy útil de detectar señales de alerta. De ver cuándo algo no encaja.

Y, sobre todo, de entender que mentir no es solo decir algo falso… sino sostenerlo cuando el cerebro empieza a fallar.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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