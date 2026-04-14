Un experto en comportamiento humano explica la técnica infalible para pillar a un mentiroso en pocos minutos

Un hombre con la nariz de Pinocho por contar mentiras.

No hace falta ser policía ni tener formación en psicología para detectar una mentira.

A veces, basta con hacer una pregunta… diferente.

Eso es lo que explica la cuenta de TikTok @podcastcontrol en un vídeo que está circulando con fuerza en redes y que desvela una técnica aparentemente simple, pero con un potente efecto: pedirle a alguien que cuente una historia desde el final hacia el principio.

La clave: poner al cerebro contra las cuerdas

El método parte de una idea muy concreta: mentir exige más esfuerzo que decir la verdad.

Según explica el experto, cuando una persona relata algo que realmente ha vivido, su cerebro solo tiene que reorganizar la información si se le pide contarla al revés. Supone un esfuerzo extra, sí, pero asumible.

Sin embargo, cuando la historia es inventada, todo cambia.

Ahí ya no basta con recordar: hay que reconstruir, mantener la coherencia, no contradecirse… y hacerlo en orden inverso.

El resultado es una sobrecarga cognitiva.

Cómo funciona la técnica

El proceso es sencillo, pero tiene truco.

Primero, se pide a la persona que cuente una historia con cierto nivel de detalle. No vale una frase rápida: tiene que ser un relato de varios minutos, con tiempos, acciones y contexto.

Después llega el momento clave. Se le pide que cuente exactamente lo mismo… pero empezando por el final. Y ahí es donde empiezan a aparecer las grietas.

Errores, dudas y señales

Cuando alguien miente y se enfrenta a este ejercicio, es habitual que cometa fallos. Cambios en el orden de los hechos, incoherencias, olvidos o contradicciones. Pero no solo eso.

También aparecen señales en el comportamiento: tensión, pausas más largas, gestos de incomodidad, movimientos corporales que delatan estrés.

Todo ello forma parte de lo que el experto denomina "indicadores de carga cognitiva". En otras palabras: el cerebro está trabajando demasiado… y se nota.

Por qué funciona

La explicación es sencilla. Una experiencia real está almacenada como un recuerdo. Se puede reorganizar.

Una mentira, en cambio, es una construcción activa. Y mantenerla bajo presión requiere un esfuerzo mucho mayor.

Cuanto más compleja es la historia, más difícil resulta sostenerla sin fallos. Y si además se cambia el orden… el margen de error se dispara.

Un truco simple… pero efectivo

Lo interesante de esta técnica es que no necesita herramientas especiales ni conocimientos avanzados. Solo una conversación y una petición inesperada.

Eso sí, hay una condición importante: cuanto más detallada sea la historia inicial, más eficaz será el método. Porque es en los detalles donde las mentiras suelen romperse.

Lo que revela (y lo que no)

El propio vídeo deja claro que esta técnica no es una prueba definitiva. Pero sí una forma muy útil de detectar señales de alerta. De ver cuándo algo no encaja.

Y, sobre todo, de entender que mentir no es solo decir algo falso… sino sostenerlo cuando el cerebro empieza a fallar.