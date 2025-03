Le da 2.500 euros a su hermana para su boda: ahora se los exige tras descubrir una humillación con un año en preparación

Un nuevo suceso acapara titulares en los medios de comunicación. Esta vez en Grecia, donde una mujer recibió 2.500 euros de su hermano como ayuda para su boda. Sin embargo, una mala relación con su novia ha cambiado todos los planes.

Según publica el medio griego Enikos.gr, hace un año, las dos mujeres hablaban sobre el cuidado facial. "Su hermana está obsesionada con el cuidado de la piel, y su cuñada es más sencilla. Casi nunca se pinta". Él mismo lo explica en declaraciones al digital, alegando que "estaban hablando, y en un momento dado, mi hermana comentó que se había gastado todo el sueldo en uno de sus productos", relata.

"Mi hermana se ofendió y sintió que mi novia la humillaba. Yo no estuve presente en la conversación y escuché dos versiones diferentes de ellas", continua. "Eso fue hace un año y, desde entonces, a mi hermana no le gusta. Después de eso, no le habla mucho".

Finalmente, la novia decidió no invitar a su cuñada a la boda. "Su hermana le dijo que aún no era miembro de la familia y que sólo estaban saliendo", reza la publicación. Además, la novia del hermano ha intentado ponerse en contacto con la hermana, pero "le guarda rencor y no tiene intención de perdonarla".

De acuerdo a la publicación, el hombre le dijo a su hermana que si no quería a su novia en la boda, tampoco asistiría, mientras esperaba que le devolviera el dinero. "Mi hermana está enfadada conmigo y llorando delante de sus padres", concluye.