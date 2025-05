Le depositan por error 22 millones de euros y hace 66 transferencias en tiempo récord: "Ahora nos tratan de criminales"

Una mujer se ha vuelto viral después de contar en las redes sociales la situación que le tocó vivir después de recibir por accidente un ingreso millonario en su cuenta bancaria. Todo comenzó cuando la administración de la provincia de San Luis en Argentina le ingresó sin querer más de 500 millones de pesos en su cuenta, momento en el que la mujer comenzó a hacer compras.

Normalmente, el dinero que ella recibía mensualmente por su manutención infantil era de 8.000 pesos. Sin embargo, un error hizo que, por accidente, recibiese más de 500 millones de pesos en su cuenta. En total, según relató la mujer, llegó a hacer 66 transferencias, en apenas unas horas, a sus familiares y para la compra de bienes.

"Recibí el dinero, esperaba 8.000 del padre de mi hijo y con tanta necesidad que tenía, fui de compras y ayudé a mi familia transfiriendo varias cantidades a parientes", afirmó. "Compré cosas que ya me han sido devueltas... Compré electrodomésticos: un refrigerador, dos televisores— uno para mi cuñada—, una freidora de aire, un microondas, artículos para el hogar, baldosas de cerámica porque en mi casa no tengo pisos y un Ford Ka 2014", añadió.

Ahora, la mujer y cinco de sus familiares se enfrentan a un delito de fraude contra el Estado y a una fianza de 30 millones de pesos cada uno. Según relató la defensa, la familia no lo hizo intencionadamente y además, no cuenta con recursos por lo que considera que fueron víctimas de un error estatal. "No somos ladrones. No sabíamos que el dinero pertenecía al gobierno. Ahora nos tratan como delincuentes, pero no fue nuestra culpa", sentenció la acusada, Verónica Alejandro Acosta.