Tres detenidos por obligar a migrantes a prostituirse en pisos turísticos: 24/7 y vídeo vigiladas

La Policía Nacional ha detenido en Granada a tres personas acusadas de explotar sexualmente a mujeres extranjeras a las que, con engaños, captaban en su país de origen para, una vez en España, recluirlas en pisos turísticos y obligarlas a ejercer la prostitución de forma ininterrumpida y bajo el control de un sistema de videovigilancia.

A los detenidos, dos hombres españoles de 37 y 31 años y una mujer de 44 y nacionalidad brasileña, se les atribuyen los delitos de trata de mujeres con fines de explotación sexual, favorecimiento de la inmigración ilegal, contra los derechos de los trabajadores e integración en grupo criminal, informa la Policía Nacional.

La investigación llevada a cabo por agentes especializados tuvo su origen en agosto del año pasado, cuando se recibió una denuncia de una mujer de nacionalidad brasileña que dijo haber sido captada en su país aprovechando su situación de vulnerabilidad, ya que no contaba con ingresos fijos y tenía cargas familiares.

Primero pagar la deuda, después dar el 50% o a la calle

El modo de operar utilizado consistía en pagar a las mujeres captadas un billete de avión hasta España, pasando los controles fronterizos como turistas para, posteriormente, viajar en autobús hasta Granada, donde eran confinadas en un piso turístico con sistema de videovigilancia.

Los integrantes de este grupo criminal las obligaban a prostituirse para pagar la supuesta deuda contraída al venir a España, dinero con el que se quedaban. Una vez saldada la deuda se les ofrecía la posibilidad de seguir siendo mujeres prostituidas con un 50% de ganancia o bien quedar en la calle en situación irregular.

Durante el transcurso de la investigación se han localizado más de una decena de pisos turísticos que habrían sido utilizados por la organización criminal para estos fines con contratos de larga duración.

Tres de ellos fueron registrados. Los agentes encontraron en el interior 6.600 euros, material informático, tarjetas de crédito, documentación contable y cámaras de videovigilancia.