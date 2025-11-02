Liberan al alunicero 'Niño Juan' 24 horas después de ser secuestrado en Madrid

Liberan al Niño Juan. El alunicero Juan María Gordillo Plaza ha aparecido, vivo y con signos de haber sufrido una paliza. Todo ello después de ser raptado este viernes en el distrito de Carabanchel de Madrid, tal y como han informado a la agencia de noticias Efe fuentes próximas de la investigación. Hasta el momento, la Policía Nacional no ha recibido ninguna denuncia por el secuestro, que ya habría finalizado.

Los agentes han encontrado uno de los tres vehículos implicados en el secuestro en la autopista AP-41, que une Madrid con Toledo. En su interior han hallado un extintor vaciado con el objetivo de eliminar huellas y pruebas de este crimen.

El pasado viernes, tres coches embistieron a otro vehículo, lo tirotearon y secuestraron a su conductor, Niño Juan, en plena vía pública. El suceso ocurrió alrededor de las 20.45 horas del viernes, en plena festividad de Halloween, en la calle Antonio López, una concurrida arteria junto al Madrid Río. Los vecinos, sorprendidos por los disparos, relataron escenas propias de una película de acción: coches colisionando, ráfagas de tiros y varios encapuchados llevándose por la fuerza al conductor del vehículo atacado. Muchos viandantes tuvieron que tirarse al suelo para esquivar las balas.

Fuentes policiales apuntan a que el secuestro podría estar relacionado con un ajuste de cuentas entre bandas o con actividades delictivas previas del “Niño Juan”, aunque no se descartan otras motivaciones.