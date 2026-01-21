Localizan a Boro, el perro desaparecido en el accidente de Adamuz: pero ha escapado

Boro ha sido localizado en las inmediaciones del punto 0 del accidente ferroviario en Adamuz. Un guarda de campo ha localizado al perro Boro, desaparecido en el accidente ferroviario del domingo en Adamuz (Córdoba), pero aún no ha podido ser capturado porque ha escapado cuando intentaban cogerlo. Tras el accidente, el rostro de su dueña, víctima del accidente, acaparó titulares en las redes sociales pidiendo ayuda para buscar al can.

Según han informado a Efe fuentes de la investigación, una patrulla del SEPRONA de la Guardia Civil, acompañada de miembros del PACMA, una organización en defensa de los animales, han estado buscando a Boro esta mañana junto a su dueña, pero sin éxito.

Esta misma tarde, un guarda de campo lo ha visto bordeando la alambrada en la zona cero del accidente, pero al intentar cogerlo, ha escapado monte a través. La fuerte lluvia impide proseguir la búsqueda de este perro, ya famoso por las llamadas que su dueña ha hecho para su localización. Mañana lo intentarán otra vez.

"Lo más eficiente posible"

Este martes, El Huffpost pudo contactar con Samuel, domador de perros y uno de los cabecillas del grupo de rescatistas. "Lo que simplemente hemos decidido es elaborar un grupo de rescate e ir con todos los voluntarios que sea posible, porque veíamos que nadie terminaba de arrancar una búsqueda a gran escala", explicaba en sus declaraciones.

El adelanto que son unos 10 voluntarios. "Al final somos gente competente, con experiencia y que lo que queremos es hacer las cosas bien, de la forma más eficiente posible y evidentemente sin interferir en ningún momento a los equipos de emergencia que están trabajando sobre el terreno", aseguraba en su conversación con este periódico.

En busca de Boro: un grupo de rescatistas viaja a Adamuz para buscar el perro perdido tras el accidente ferroviario En conversación con 'El HuffPost', Samuel, un domador de perros que se traslada este miércoles a Córdoba, cuenta su plan. Para los que quieran sumarse a la causa "aún están a tiempo". "Es parte de la familia", aseguró este lunes su dueña.

El perro salió corriendo y se perdió su paradero

El animal viajaba junto a las hermanas malagueñas, Ana, y su hermana embarazada, Raquel. El perro salió corriendo y perdió su collar azul identificativo, tal y como ha podido pudo confirmar este lunes el diario Abc. "Por favor, si podéis ayudad a buscar los animales, que tenemos muchos y son familia también", aseguró Ana en unas declaraciones que han acaparado titulares y han dado la vuelta en redes sociales.

Según ella misma confirmó al diario español tras el accidente, su hermana ha sido la más afectada por el impacto. Por el momento, se encuentra en la UCI. El propio padre confirmó ayer que se encuentra sedada, y que el bebé "lo único que sabemos de él es que el corazón late".