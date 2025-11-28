Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Locura con la casa prefabricada con tres dormitorios, terraza y sala de estar por menos de 33.000 euros por tiempo limitado
Locura con la casa prefabricada con tres dormitorios, terraza y sala de estar por menos de 33.000 euros por tiempo limitado

Cuando acabe Black Friday volverá a su precio habitual (que tampoco está nada mal).

Daniel Cáceres Garriga
Comunidad de casas prefabricadas
Comunidad de casas prefabricadas

En un mercado inmobiliario donde cada metro cuadrado parece encarecerse semana a semana, las alternativas habitacionales que hasta hace poco se consideraban secundarias empiezan a ganar terreno. Entre ellas destacan las viviendas prefabricadas, que han dejado de verse como soluciones temporales para convertirse en auténticos hogares capaces de ofrecer espacio, eficiencia y diseño a precios que no obligan a endeudarse de por vida.

Un ejemplo llamativo es AGNES, un modelo de casa prefabricada de madera que ha despertado interés por su relación calidad-precio. Su precio actual es de 32.592 euros gracias a una oferta promocional (un ahorro de 3.407 euros respecto a los 36.000 euros habituales), lo que la sitúa entre las opciones más competitivas para quienes buscan mudarse sin asumir una hipoteca desorbitada.

Casa prefabricada AGNES de Pineca
  Casa prefabricada AGNES de Pineca

El diseño de AGNES, distribuido por Pineca, prioriza la luminosidad y la conexión con el exterior. Sus cuatro puertas francesas de doble cristal se abren a una terraza de 30 m², creando una transición natural entre el interior y el entorno. Esta apuesta por amplios ventanales no solo potencia la entrada de luz, sino que convierte cada estancia en un lugar donde resulta agradable pasar tiempo durante todo el año.

La casa está pensada para familias: tres dormitorios bien proporcionados y dos cuartos adicionales, concebidos para adaptarse según necesidades (desde vestidores hasta despachos o pequeños trasteros). El núcleo del hogar es un salón de 23 m² que integra cocina abierta, comedor y zona de descanso, una distribución que favorece la convivencia manteniendo al mismo tiempo rincones privados.

Construida en pino nórdico natural o abeto escandinavo certificado, AGNES apuesta por materiales sostenibles y duraderos. Incluye aislamiento básico de 50 mm en paredes, suelos y techo, suficiente para garantizar confort térmico tanto en invierno como en verano sin disparar la factura energética. El tejado, con una inclinación de 16 grados y formado por tablones machihembrados de 20 mm más el aislamiento mencionado, facilita el drenaje y aporta un perfil visual característico.

Con unas dimensiones exteriores de 12,5 m por 5,95 m, la superficie final ronda los 75 m², organizada de manera que cada metro cumple una función. Este enfoque modular y práctico permite personalizar acabados y distribución interna, algo muy valorado por quienes buscan un hogar que crezca con ellos.

