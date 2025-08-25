Los 178 metros de la casa dejan de ser suficientes pero en lugar de mudarse la familia gana 45 metros de forma creativa

El nacimiento de nuevos miembros en una familia siempre es una buena noticia, aunque también conlleva una serie de consecuencias negativas en los que se refiere a la ocupación del espacio disponible en el hogar.

Ello es lo que le ha ocurrido a una familia del estado de Virginia (EEUU) que tras tener tres hijas, aseguran, que los 178 metros cuadrados de los que dispone su casa se han convertido en insuficientes.

Ante esa situación, lo habitual es mudarse a una casa más grande. Sin embargo, no encontraron un inmueble que se adaptara a sus necesidades. "Buscamos una casa nueva en el mercado, pero ninguna nos hacía tan felices como la nuestra", ha explicado Shannon Boggs, la madre de la familia, en declaraciones a la revista People.

En consecuencia, "decidimos hacer una reforma integral", ha destacado Shannon. Todo se basó en convertir un garaje de 45 metros cuadrados (que estaba siendo utilizado desde hace años como trastero y lavadero) en una suite.

A cambio de una inversión de 65.000 dólares (unos 56.000 euros, al cambio actual), la nueva estancia cuenta con dormitorio, baño, vestidor y espacio de almacenamiento adicional. Y lo más importante, ha posibilitado que cada una de las tres hijas de la familia pase a tener su propia habitación.

La madre se ha mostrado muy orgullosa de haber renovado la vivienda en vez de haberse mudado. "Hemos creado nuestros recuerdos más importantes en esta casa. No encontramos en ningún otro sitio nada que se pudiera comparar con lo que ya tenemos. Por eso lo renovamos, en lugar de abandonarlo", ha subrayado Shannon Boggs.