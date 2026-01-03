Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Los 7 regalos de reyes que más esperaban los niños de los 80
Los 7 regalos de reyes que más esperaban los niños de los 80

Nacieron juguetes que se han convertido en icónicos con el tiempo, desde el cubo de Rubik, a los 'walkmans', los de construcción, los muñecos Airgam Boys o las barbies, las primeras Nintendo o los 'loros'

Susana Pérez de Pablos
Uno de los regalos estrella, el ScalextricEl Scalextric era un juguete que casi todos los niños de los ochenta pedían. Y era de los que hacían un 'lumping', como el de la foto, ya era la bomba.Getty Images
  El cubo rompecabezas más auténticoEl cubo de Rubik era, y es, el mejor rompecabezas que se haya inventado. Lo hizo el húngaro Ernő Rubik en 1974 y en los ochenta arrasó en todo el mundo. También se le conocía como el "cubo mágico".Getty Images
  Una Barbie con 'outfit' de 'aerobic'La Barbie con 'outfit' de 'aerobics', por supuesto, hecho de lycra y con sus calentadores incluidos era lo más en la época de los ochenta para muchos niños. Aunque no era la única que arrasaba.Universal History Archive/Univer
  El 'walkman' era lo más...La apuesta segura era el 'walkman' o cassette personal, acompañado de sus auriculares de gomaespuma. No había niño o adolescente que no tuviera uno y fuera con él a todas partes. Getty Images
  El 'radiocassette' o 'loro'El 'radiocassette' estéreo portátil era imprescindible en cualquier casa y en cualquier grupo de amigos. También llamado 'loro' en España por su uso por las calles por parte de las pandilas.Getty Images
  La Nintendo NES, una pioneraAhora nos parece enorme y de museo. Y así es, casi toda la tecnología de los ochenta está en numerosos centros de exposición del mundo. Una que marcó una nueva era fue la consola Nintendo NES.Getty Images
  Las "muñecas repollo" era únicasLas Cabbage Patch Kids dolls en España se llamaron las "muñecas repollo", Fueron originalmente producidas entre 1983 y 1988 por Coleco. Su atractivo era que no existían dos exactamente iguales.Bettmann/CORBIS
