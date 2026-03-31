Adiós a los vecinos cotillas gracias a este producto de Lidl que provocará colas en los supermercados

Las temperaturas están empezando a subir. Atrás quedan los días de lluvia debido al tren de borrascas que cruzó la península en invierno. La Aemet ya ha confirmado que en Semana Santa algunos puntos de la península rozarán los 30ºC, así que es momento de pensar en los planes que permite el buen tiempo.

Lidl es consciente de ello y lo tiene en cuenta a la hora de poner a la venta nuevos productos. En el caso de que tengas terraza, esta novedad te va a venir muy bien para ganar intimidad y comodidad.

Aunque las terrazas son perfectas para disfrutar el buen tiempo, no hay que olvidar que tienen ciertos inconvenientes. Por ejemplo, que los vecinos te miren y acaben molestándote durante el descanso.

Si estas situaciones te causan malestar, merece la pena que eches un ojo al producto que Lidl pone a la venta este jueves: la malla de ocultación que sirve como pantalla de privacidad.

Así funciona la malla de Lidl para la terraza o el balcón

La malla de Lidl funciona a modo de biombo que puedes colocar en el balcón o en la terraza para quedar protegido de miradas ajenas. Está hecha de un material resistente al desgarro y a la intemperie, puede aguantar temperaturas de -30 °C a 60 °C, así que no tendrás problema para usarla en casa.

Al ser totalmente opaca no permite que los vecinos o extraños puedan mirarte. Otra ventaja es que también protege contra el viento.

La malla mide 600 x 75 centímetros y está disponible en color gris claro. Dispone de 24 ojales de aluminio y 24 metros de cuerda para una fijación segura. Pesa 970 gramos.

Está hecha de plástico y su precio es bastante económico: 6,99 euros. Puedes comprarla ya online en la página web de Lidl. El pedido tarda entre uno y tres días laborables en llegar a casa.

También tienes la opción, a partir del jueves 2 de abril, de acudir a un supermercado de Lidl a comprarla, aunque no sería de extrañar que encontrases largas colas buscando el mismo producto, tal y como ha sucedido con otras novedades que ha puesto la cadena alemana a la venta.

Recuerda que el jueves es fiesta en muchas comunidades autónomas (Jueves Santo) y que el horario de los supermercados suele cambiar en este tipo de jornadas.