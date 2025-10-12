Los arqueólogos descubren túneles secretos hacia una tumba clave gracias a los bocetos de Leonardo da Vinci

Más de quinientos años después de su muerte, Leonardo da Vinci vuelve a sorprender a la historia. Un grupo de arqueólogos italianos ha localizado una red de túneles ocultos bajo el Castillo Sforza de Milán, guiados por los bocetos que el propio artista dibujó a finales del siglo XV. Los planos, conservados en el Codex Forster I del Victoria and Albert Museum de Londres, fueron durante siglos considerados simples estudios técnicos sin aplicación práctica.

Leonardo había sido contratado por Ludovico Sforza, conocido como “el Moro”, para decorar varias salas del castillo, entonces sede del poder milanés. Pero su curiosidad fue más allá del arte. Fascinado por la ingeniería militar, el genio renacentista diseñó sistemas de defensa, rutas de escape y pasadizos subterráneos que podrían proteger la fortaleza en caso de ataque o permitir el movimiento de suministros sin ser vistos.

Hasta hace poco, los historiadores creían que aquellos esquemas no habían pasado del papel. Sin embargo, un equipo del Politécnico de Milán y la empresa Codevintec decidió investigar más a fondo. Gracias a avanzadas técnicas de georradar y escaneo láser, lograron detectar varias cavidades y estructuras artificiales a pocos centímetros del suelo del castillo, confirmando por primera vez que los dibujos de Leonardo reflejaban obras reales.

Los túneles descubiertos parecen formar parte de un sistema mucho más amplio de pasadizos, algunos con fines estratégicos y otros de uso más privado. Según los investigadores, uno de los corredores podría conectar directamente el castillo con la iglesia de Santa Maria delle Grazie, famosa por albergar “La Última Cena” y también el panteón familiar de los Sforza.

Ese enlace subterráneo habría permitido a los duques desplazarse de forma discreta hasta las tumbas de sus seres queridos, entre ellas la de Beatrice d’Este, la esposa de Ludovico. Este detalle añade una dimensión más íntima al hallazgo: los túneles no solo servían para la guerra, sino también para preservar los vínculos familiares y el poder simbólico de la dinastía.

Por el momento, la red subterránea sigue siendo inaccesible al público y los trabajos se centran en su análisis y conservación. “Este descubrimiento abre la puerta a nuevas investigaciones sobre los pasadizos secretos del castillo”, explicó la investigadora Francesca Biolo, del Politécnico de Milán.

El siguiente paso será crear una recreación digital en 3D del Castillo Sforza que permita explorar tanto su estructura actual como su aspecto en tiempos de Leonardo. Con esta reconstrucción virtual, los expertos esperan desvelar los secretos que aún guarda una de las fortalezas más emblemáticas del Renacimiento y confirmar, una vez más, que la imaginación del genio toscano fue también una herramienta de ingeniería visionaria.