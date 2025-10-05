Los coches circulan en el nuevo puente más alto del mundo de 1,4 km y a 625 metros sobre el río

Desde hace unos días, el tráfico fluye por el puente más alto del mundo. Tal y como informa el medio Bild, Tiene récord de altura, de carga y de velocidad de construcción. El puente del Gran Cañón de Huajiang se encuentra en la provincia de Guizhou, al sur de China, y sus 625 metros de altura sobre el lecho del río, casi superan al edificio más alto de ese país (la Torre de Shanghái, con 632 metros).

De este modo, la megaestructura conecta las regiones chinas de Liuzhi y Anlong, para las que, anteriormente, se tenía que atravesar la sinuosa garganta de Huajiang. Si antes se requerían más de dos horas, ahora sólo se tardan minutos. Asimismo, la construcción de la infraestructura se ha producido de forma récord: tan sólo se han tardado cuatro años en inaugurarse.

En cuanto a los costes de construcción, tal y como informa la agencia de noticias china Xinhua, han superado los 2.000 millones de (aproximadamente 240 millones de euros). No obstante, el alto precio ha sido motivo de crítica. La provincia de Guizhou es una de más pobres de China y, al mismo tiempo, una de las más complejas para construir debido a su orografía. De hecho, muchas otras construcciones han hecho que la región se encuentre especialmente endeudada.

De acuerdo a la información difundida, los costos de proyectos tan prestigiosos y complejos se consideran un riesgo para el ya debilitado crecimiento económico del país. China cuenta actualmente con 18 de los 20 puentes más altos del mundo. En un ránking del diario Expansión, se señalan algunos de ellos como, el puente Liuguanghe Xiqian, 375 metros; el puente Balinghe, 370 metros; el puente Qingshuihe, 406 metros; o el puente Puli, 485 metros. Todos estos se encuentran en China.