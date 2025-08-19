Los hortelanos no se molestan en oler la fruta para saber si está madura: usan esta pista aún más fácil de detectar

Oler la fruta para saber si está madura es un error. Los hortelanos recurren a algo mucho más fácil (y rápido) de detectar: el tacto de la fruta. Además, en el caso del melón, la clave se encuentra en el pedúnculo.

Un horticultor conocido en la red social Instagram como @prendsunfruit ha publicado un vídeo en el que ha subrayado que "no es necesario oler los melones uno por uno para encontrar uno bueno".

Por una parte, el experto aconseja centrarse en el tacto. En ese sentido, explica que se debe ejercer una ligera presión sobre la parte inferior del melón, opuesta al pedúnculo. "Si ve que su dedo se hunde ligeramente, puede estar seguro de que tiene un melón perfectamente maduro", asegura el especialista.

Por otro lado, el horticultor aconseja hacer uso de la vista para comprobar si los melones están maduros o no. En concreto, hay que fijarse en el pedúnculo. "Cuando el melón está verde, el pedúnculo está bien erguido y fresco", aclara.

Steven añade que "cuando el melón madura, las fibras rígidas se degradan, lo que hace que el pedúnculo se incline y se seque". Tras esa fase, el pedúnculo "luego se agrieta, ya que es la parte más frágil del melón. Es señal de que está en su punto óptimo de madurez", detalla el experto.

Por lo tanto, una forma sencilla de comprar un melón maduro es comprobar que el pedúnculo se encuentre inclinado, seco y agrietado.