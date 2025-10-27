Los más avispados ponen esta pegatina en su maleta para que sea la primera en salir en la cinta transportadora

Después de unas vacaciones maravillosas, playas templadas, cócteles junto a la piscina y cero alarmas, lo único que deseas al aterrizar es volver a casa. Pero entonces llega el obstáculo final: la cinta transportadora de equipajes. Mientras las maletas idénticas desfilan una tras otra, la tuya parece haberse perdido en algún limbo aéreo. Por suerte, hay trucos para que tu equipaje salga entre los primeros.

Una de las estrategias más efectivas es la de poner la etiqueta de 'frágil' en la maleta, incluso si solo llevas bañadores y crema solar. Aquellas marcadas así se colocan encima en la bodega, lo que facilita que sean descargadas antes. No siempre es infalible, pero es gratis y te da un aire distinguido en el mostrador de facturación.

Otra pegatina que puede ayudar a que tu equipaje no se extravíe es la que se obtiene al solicitar un servicio de embarque prioritario o de clase ejecutvia. Este método no es gratutio, pero hará que tu maleta lleve una etiqueta distintiva del resto y saldrá antes.

Otros trucos

También puede ayudar el lugar en el que colocas tu maleta. En los aeropuertos, suele cumplirse la regla de "primero en entrar, último en salir". Si facturas tu maleta entre los últimos, es probable que quede en la parte superior del compartimento de carga y, por tanto, sea de las primeras en aparecer en la cinta.

Otro truco que nos pueden ahorrar tiempo de espera en la cinta transportadora es quitar las etiquetas viejas que podamos tener en la maeta de otros viajes, ya que pueden hacer que los sistemas automáticos de clasificación se equivoquen o que el personal pierda tiempo revisando códigos.

Por último, es conveniente evitar las horas punta para volar siempre que sea posible. Los vuelos menos concurridos, como los de martes a primera hora o los que salen desde aeropuertos secundarios, suelen tener menos equipaje y procesos más rápidos.

Estas estrategias pueden combinarse con otro simple gesto que hará más rápida la localización de tu maleta, que es ponerle una correa de color, una cinta llamativa o un llavero original para evitar confusiones.

Qué hacer en caso de pérdida o daño

Aun llevando cuidado, perder la maleta o recibirla tarde o dañada son riesgos inevitables. La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) recuerda en su página web las responsabilidades que tienen las compañías aéreas y los derechos que amparan a los pasajeros en estos casos.

El organismo, dependiente del Ministerio de Transportes, tiene entre sus competencias "velar por el cumplimiento de las normas relativas a la protección del usuario del transporte aéreo", en especial del Reglamento (CE) nº 261/2004, que establece las normas sobre compensación y asistencia a pasajeros en caso de cancelación, retrasos o denegación de embarque.

No obstante, AESA aclara que los incidentes relacionados con el equipaje no se incluyen en este reglamento, sino que están regulados por el Convenio de Montreal, ratificado por España en 2004, y por los Reglamentos (CE) 2027/97 y 889/2002. En virtud de esta normativa, "la compañía aérea será, por norma general, la responsable de reparar o restituir el daño causado".

AESA insiste en la importancia de comunicar cualquier irregularidad con el equipaje antes de abandonar el aeropuerto. Para ello, el pasajero debe acudir a los mostradores de la compañía aérea o de su agente de ‘handling’, donde se le emitirá un Parte de Irregularidad de Equipaje (PIR). "Guarde este documento, pues es el que le solicitará la compañía aérea cuando reclame", subraya la agencia.

El PIR es esencial para que la reclamación sea aceptada, por lo que se recomienda rellenarlo siempre antes de salir del aeropuerto. Posteriormente, el pasajero debe presentar una reclamación formal por escrito dentro de los plazos establecidos por el Convenio de Montreal:

7 días desde la recepción del equipaje para daños .

desde la recepción del equipaje para . 21 días desde la recepción del equipaje para retrasos .

desde la recepción del equipaje para . En caso de pérdida, no hay límite legal, aunque se recomienda hacerlo lo antes posible, especialmente después de 21 días sin recibir la maleta.

Además, AESA recuerda que "el recibo del equipaje sin protesta constituirá presunción, salvo prueba en contrario, de que ha sido entregado en buen estado".

Límites de responsabilidad y reclamaciones judiciales

El Convenio de Montreal establece una compensación máxima de 1.288 Derechos Especiales de Giro (DEG) (equivalente a unos 1.609 euros) por destrucción, pérdida o retraso del equipaje. En casos de carga, el límite es de 22 DEG por kilogramo (unos 27,5 euros). No obstante, los pasajeros pueden declarar un "valor especial" de su equipaje para ampliar los límites de responsabilidad.

Si el conflicto no se resuelve directamente con la aerolínea, AESA recuerda que "las controversias no cubiertas por los reglamentos europeos deben resolverse en los tribunales de justicia competentes", y que el pasajero dispone de dos años desde la fecha prevista de llegada para ejercer la acción judicial.

Por último, el organismo señala que en vuelos con conexiones entre varias compañías, el pasajero podrá reclamar contra cualquiera de ellas si el equipaje se pierde o sufre daños durante el trayecto, y recuerda que las normas del Convenio de Montreal solo se aplican al transporte aéreo, incluso cuando el viaje combine otros medios.