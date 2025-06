Los robos de coches en España se disparan en verano pero hay una forma de que los ladrones no lo puedan mover

Los tres meses del verano son la época del año donde más índice de robos de coches hay en España, según el último estudio de Coyote a partir de las los datos del balance de criminalidad del Ministerio del Interior de 2024.

El proveedor de asistencia a la conducción señala que, durante el tercer trimestre del año (los meses de julio, agosto y septiembre), se sustrajeron 8.568 vehículos, representando un 4% más que la media trimestral del año precedente. Sin embargo, no todas las regiones se vieron afectadas de igual modo, sino que algunas zonas son más susceptibles de sufrir un aumento de los robos veraniegos.

De este modo se ha observado que en 2024, las Islas Baleares tuvieron un 38% más de robos en esta época del año, seguidas de La Rioja (13%) y Murcia (11%). Por el contrario, las comunidades que más vieron descender este tipo de criminalidad fueron Castilla y León (-31%), Aragón (-28%) y Castilla La Mancha (-16%).

"Sin duda, la época veraniega es más atractiva para las redes de delincuencia organizada quienes tradicionalmente han optado por actuar en zonas más turísticas. No solo en Islas Baleares y Murcia, sino que también en Cataluña y Andalucía hemos observado que hay, invariablemente, un mayor número de robos estivales desde 2021", apunta el 'country manager' de Coyote en España, Gregoire Destre.

Cómo evitar que roben tu coche

La protección de los vehículos contra el robo se ha convertido en un desafío debido a la aparición de sofisticadas técnicas que explotan las vulnerabilidades de los sistemas electrónicos. Entre ellas, destacan el ataque de relé y el robo de OBD, métodos que ilustran la creciente dificultad de proteger los automóviles contra el robo.

"En 9 de cada 10 casos, los vehículos son robados sin allanamiento mediante métodos electrónicos", afirma Gregoire. Por ello recomiendan desde Coyote la instalación de dispositivos de localización para recuperar de manera más sencilla el vehículo robado.

Por suerte, hay un sencillo truco que puede ayudarte a evitar que seas una de las víctimas de estos robos. El mecánico Scotty Kilmer explica a Car and motor que hay una manera muy sencilla de inmovilizar un coche y hacer casi imposible que lo roben. Se trata de retirar un pequeño componente bajo el capó: el relé de la bomba de combustible.

Este relé controla el funcionamiento de la bomba que envía el combustible desde el tanque hasta el motor. Si se extrae, el suministro de combustible se interrumpe por completo, por lo que el motor no podrá arrancar, dejando el vehículo inutilizable, incluso si alguien logra entrar al habitáculo.

Kilmer explica que, al intentar poner en marcha el coche y no conseguirlo, un ladrón no especializado no sabrá inmediatamente qué está fallando. Esto puede disuadirlo rápidamente, ya que en este tipo de delitos el tiempo es crucial y cuanto más tarden, mayor es la probabilidad de ser descubiertos y detenidos.