El vino de Mosela, caracterizado por su alta acidez y su complejidad aromática, es una de las variedades de vino más reconocidas de Alemania. Los vinicultores que lo producen suelen venderlo bajo la premisa de que sabe a pizarra, el tipo de roca donde crecen sus vides. Sin embargo, expertos como el geólogo de la Universidad de Aberystwyth en Gales, Alex Altman, o la experta en vinos, Inger Mainzer, creen que esto no es del todo cierto.

De hecho, Altman dedica un libro a desmentir dicho marketing, bajo el título 'Saborea la piedra caliza, huele la pizarra', donde afirma que esto es imposible. "Si lames la pizarra, no notarás ningún sabor. La pizarra tampoco se disuelve. Si estuviera en el vino, tendría que haber trozos flotando en ella: una idea absurda", destaca. "No sabe a nada", afirma a un medio local.

Respecto a su aroma y sabor, según señala Mainzer, este "tiene un aroma fresco y refrescante; hay notas de fruta de hueso y hierbas". "En gran medida, el aroma lo crea el clima, el sol, la lluvia, la niebla, la luz. Eso tiene un gran impacto en las uvas", agrega finalmente.

A pesar de ello, desde el Instituto Alemán del Vino han defendido que simplemente se trata de un reduccionismo de la explicación y que las declaraciones de Maltman son únicamente tecnicismos y críticas lingüísticas, algo que Mainzer niega.

"La roca es roca. El suelo, que influye enormemente en el vino, es la tierra sobre las piedras. La tierra y los organismos que viven en ella dan forma a la discreta mineralizad: 'Las lombrices y sus compañeras lo hacen'".

Existen dos estilos de vino mosela: seco (Trocken) y dulce (Frichting). Respecto a sus aromas y sabores, predominan los frutales, florales y con un toque de notas de miel que desarrollan con el tiempo. Y, por lo general, cuentan con un grado alcohólico bastante bajo, de entre 7,5% al 8%.