Luciana Becassino, psicóloga: "La única diferencia entre tú y un niño de Palestina es la suerte de haber nacido donde has nacido y con la familia que has nacido

Niños palestinos rebuscan entre la basura cerca de un vertedero en Jan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, el 30 de octubre de 2025.

"La única diferencia entre tú y un niño en Palestina es suerte", asegura Luciana Becassino es una nueva publicación en su perfil de TikToK, donde acumula casi 375.000 seguidores. En sus redes, esta psicóloga comparte con sus seguidores sus conocimientos y consejos. Pero también, se posiciona sobre temas sociales, como la guerra en Oriente Medio. Esta vez ha dejado algunas citas resaltables:

"La única diferencia entre tú y una de las 800 millones de personas que viven en la pobreza extrema es suerte".

"La única diferencia entre tú y uno de los niños que están siendo bombardeados en Irán, Palestina o Sudán es suerte".

"La única diferencia entre tú y un niño de palestina es suerte.

Tal y como ella explica en su vídeo, que ha alcanzado más de 30.000 Me Gusta, la suerte se encuentra en "haber nacido en el país que naciste, con la familia que naciste, con los privilegios con los que naciste". "Nadie escoge su suerte geográfica y el punto es que la suerte no debería ser lo que defina tu posibilidad de vivir o de vivir con dignidad", culmina.

Muchos de sus seguidores se han animado a comentar la publicación, en la que aparece sola, hablando directa a cámara. "No es suerte, la suerte no existe es un cálculo de probabilidades", opina uno de ellos. "Mi padre siempre me ha dicho que yo no me debo sentir peor porque otros no tengan mi misma realidad de vida, o dejar que se use eso como fin de chantaje. Pero sí me han enseñado a ser empática y querer lo mejor para todos por igual", relata otra. "Totalmente de acuerdo. No entiendo cómo las personas no se dan cuenta que en cualquier momento su suerte puede cambiar...", apunta otro.

En total, más de 72.345 personas han muerto por fuego israelí en la Franja de Gaza desde que las las fuerzas de Israel lanzaran su ofensiva en octubre de 2023, en represalia por el ataque de las milicias locales contra el enclave en el que estas mataron a 1.200 personas y secuestraron a 251 en territorio israelí. Asimismo, desde que se decretó el alto el fuego en el enclave el pasado mes de octubre de 2025, más de 760 personas han fallecido, según el recuento del Ministerio de Sanidas gazatí.