Luis Montoro, catedrático de Seguridad Vial, sobre la tasa de alcohol tumbada en el Congreso: "Los políticos hacen imposible lo posible"

El catedrático de Seguridad Vial, Luis Montoro, charló hace unos días en el programa de la Cadena SER, La Ventana, sobre la propuesta que el Congreso de los Diputados rechazó esta misma semana sobre una posible bajada de la tasa de alcohol.

El rechazo se produjo en la Comisión de Interior. El PSOE no logró sacar adelante su ley para rebajar la tasa de alcoholemia al volante, en este caso por la unión de PP, Vox, ERC y UPN.

La idea del Ejecutivo central era la de unificar y rebajar la tasa de alcoholemia hasta los 0,2 gramos por litro en sangre. Algo que se acercaría a un nivel de 0,0. Una situación que no convence a los expertos.

La portavoz popular, Bella Verano, aseguró que la norma nace "con una evidente falta de contenido y de solidez" y se preguntó por qué no se ha tramitado mediante real decreto o como un proyecto de ley del Gobierno. "Estamos ante una forma de actuar que evita controles, que reduce el análisis técnico y que diluye la responsabilidad que debería asumir el Gobierno cuando impulsa una medida de este calado", criticó.

El portavoz socialista, Manuel Arribas, afirmó que la norma busca "seguir avanzando en la protección de la vida y la seguridad de los ciudadanos" en las carreteras. Además, subrayó que es "tan clara como necesaria" y que se alinea con las "recomendaciones europeas y con los países que mejores resultados han obtenido en materia de seguridad vial".

Por su parte, el representante de Vox, Andrés Alberto Rodríguez, destacó que suscribe "el fin pretendido al cien por cien", sin embargo, discrepan "de los medios propuestos por esta proposición de ley de los grupos que sustentan al Gobierno". A su juicio, era una medida que "claramente es desproporcionada y con un fin confiscatorio y recaudatorio".

Algo "inviable"

Luis Montoro ha explicado que "el 0,0 es inviable técnicamente" y que "los alcoholímetros actuales no pueden medir de forma fiable niveles extremadamente bajos de alcohol, un problema que se complica con el error legal del 7,5% de estos dispositivos".

"El alcohol puede aparecer en el organismo sin haber bebido: tras consumir frutas fermentadas, bombones con licor, postres o ciertos medicamentos", ha señalado, antes de reconocer que con una caña ya daría positivo.

El experto reitera que, en la práctica, el 0,0% "es inviable". "Incluso los países que la tienen nunca multan con una tasa de ese tipo", ha explicado en el programa que conduce Carles Francino.

Después del informe que ha elaborado, Luis Montoro considera que "los políticos hacen imposible lo posible" y ha detallado los datos forenses que hacen necesaria una reforma de la ley.

"Uno de cada dos accidentes mortales tiene el alcohol, las drogas o ambas cosas metidas ahí", contó, antes de reconocer que el 35% de los conductores que mueren en carretera llevaban alcohol en sangre; el 22%, habían consumido drogas; y un 12%, psicofármacos.