Raja Yehia, físico cuántico en Barcelona, sobre el uso de las investigaciones para fines militares: "Nadie quiere ver el elefante en la habitación"

Los físicos cuánticos se revelan contra la militarización de su disciplina. En un nuevo manifiesto consultado por el diario francés Le Monde, y bautizado como Científicos cuánticos para el desarme, estos profesionales se reúnen para "rechazar los usos de sus investigaciones para aplicaciones militares o el control y la vigilancia de la población". Según el medio de comunicación, más de 300 profesionales han firmado el documento.

Este informe se une a los últimos pasos de profesionales de la ciencia que denuncian el uso de las tecnologías de inteligencia artificial con fines militares. En OpenAI, Caitlin Kalinowski dimitió el 7 de marzo de su puesto como jefa del departamento de robótica. Ella se negaba a respaldar un acuerdo de su empresa con el Departamento de Defensa de la Casa Blanca.

De manera similar, el jefe de Anthropic, Dario Amodei, se opuso, en un comunicado del 26 de febrero, a una solicitud de la administración estadounidense, que pretendía levantar las restricciones sobre el uso de su modelo de IA para aplicaciones militares.

La militarización de la física cuántica

"En los últimos años, hemos visto que los gobiernos quieren introducir financiación militar en la investigación pública", explica Marco Cattaneo, en conversación con el periódico francés. En los últimos tiempos, dice, "vemos conferencias científicas dedicadas a las aplicaciones defensivas de las nuevas tecnologías cuánticas". Como resultado: "Cada vez más compañeros hablar de aplicaciones militares para su trabajo”. Algunos de los adelantos que podría traer la física cuántica a los sistemas militares:

Creación de sistemas de navegación de átomos fríos, que podrían utilizarse en caso de interferencia en los sistemas actuales de geolocalización satelital.

que podrían utilizarse en caso de interferencia en los sistemas actuales de geolocalización satelital. Los famosos ordenadores cuánticos, que podrían realizar cálculos imposibles para ayudar a romper los sistemas de cifrado usados en comunicaciones o incluso a desarrollar nuevas moléculas tóxicas.

Raja Yehia, coautor del documento firmado por el centenar de expertos, insiste en que la idea es "abrir un debate, asegurarnos de que la gente sepa lo que están desarrollando". "Intentamos despertar un poco a los investigadores, que suelen estar en su túnel, sin pensar demasiado en las aplicaciones que hay detrás", explica la doctorado en Barcelona. De este modo, el manifiesto pretende denunciar el "elefante en la habitación, que nadie quiere ver: el auge de la militarización de un campo de investigación”, termina.

Tal y como reza la publicación, el manifiesto, que recuerda el contexto actual de aumento de los presupuestos de armas, está marcado por convicciones pacifistas e incluso antimilitaristas: afirma que "las armas nunca se desarrollaron para no ser usadas" y que "la paz debe garantizarse mediante la diplomacia, tratados internacionales y cooperación en lugar de por la destrucción mutua". En los próximos días algunos investigadores en iniciativa del movimiento lanzarán una página web, con el objetivo de crear el mayor espacio posible para la discusión y el intercambio.