Los científicos descubren una araña que ha evolucionado para parecer infectada por el hongo zombie de 'The Last of Us': así engaña a sus depredadores fingiendo estar muerta

Alexander Bentley es un biólogo norteamericano que vive en Ecuador y que se dedica, entre otras labores, al turismo científico. El naturalista lidera excursiones por la selva amazónica en las cuales las personas tienen la oportunidad de observar diversos tipos de animales, tales como lagartos, víboras y ranas.

Además de mostrar la fauna del lugar, Bentley expone la flora y los hongos que integran dicho ecosistema. En especial el cordyceps, un hongo parásito que mata a sus insectos huéspedes y que sirvió de inspiración para la icónica serie y saga de videojuegos "The Last of Us".

El pasado mes de agosto del 2025, el biólogo, en una de sus salidas ecológicas, estaba enseñando lo que parecía un cordyceps; cuando tocó el crecimiento del hongo: los tallos peludos y amarillentos, parecidos a zarcillos, suelen ser señal de que el hongo zombie ha matado a su huésped.

De repente, la masa se movió, dejando al estadounidense perplejo. Posteriormente, el científico publicó el descubrimiento en el portal especializado iNaturalist, donde los usuarios le aclararon a Bentley que no se trataba de ningún hongo, lo que había encontrado es una araña Taczanowskia.

La araña Taczanowskia y la perspectiva de los expertos

La extraña especie arácnida imita el cuerpo del cordyceps para eventualmente efectuar su ataque sorpresa, engañando por completo a los insectos. Emboscando a sus presas y atrapándolas en el aire con sus patas delanteras.

"Con el tiempo, una araña ha evolucionado hasta comprender que si imita a algo muerto, las probabilidades de ser cazada son bajas", afirma David Ricardo Díaz-Guevara, conservador de arácnidos del Instituto Nacional de Biodiversidad de Ecuador, en entrevista para The New York Times.

Gustavo Hormiga, investigador de arañas de la Universidad George Washington, también se refirió al tema haciendo hincapié en la capacidad del animal. "No parecerse a una araña es posiblemente una ventaja. Sobre todo si te pareces a un hongo que no despierta interés ni atracción", declara.

Finalmente, Bentley subraya la relevancia que tienen las arañas en el ámbito científico, a pesar de que son muchas veces despreciadas por la sociedad. "Suelen ser vistas como "espeluznantes y repugnantes", manifiesta. No obstante, “esta cosa espeluznante y repugnante es totalmente nueva para la ciencia y, por lo tanto, eso en sí mismo es respetable”, complementa.