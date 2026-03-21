Inés Moreno, traumatóloga: "De las 23 puñaladas a Julio César solo 1 fue letal; el médico que lo descubrió inventó sin saberlo la medicina forense hace 2.000 años"

"Tal día como hoy, en 1972, se estrena El Padrino. Pero la Mafia siciliana no inventó nada, porque 2000 años antes, en Roma, ya existía una organización de pactos de sangre o asesinatos por encargo. Se llamaba Senado Romano", introduce su nuevo vídeo en TikTok, Inés Moreno, una traumatóloga que comparte sus conocimientos y curiosidades en redes sociales. Su publicación ha superado las 33.000 visualizaciones. En esta ocasión ha querido remontarse a los orígenes de la medicina forense.

La médica apunta a que este 15 de marzo "celebramos otro aniversario": "El del asesinato más famoso de la historia". "El 15 de marzo del año 44 antes de cristo, setenta senadores asesinaron a Julio César empuñando hasta veintitrés puñales. Pero eso no es lo que quiero contarte. De esas ventitrés solo una sirvió para algo”, explica.

“Se trata del ataque que penetró entre las costillas del emperador y alcanzó el pericardio. Fue entonces cuando su corazón dejo de latir. Pero, ¿cómo lo sabemos?”, cuestiona la tiktoker que ha alcanzado más de 5.000 Me Gusta en su nueva publicación.

La primera autopsia de la historia

Tras el asesinato, un médico romano, dice, "hizo la primera autopsia documentada de la historia". La traumatóloga destaca su conclusión: "Setenta tipos armados con puñales y solo uno acertó". "Don Corleone hubiera mandado a gente más competente, pero ese médico no escribió ninguna crónica, hizo algo muchísimo mejor. Se fue al foro a gritar públicamente sus hallazgos de ahí viene la palabra forense".

"A veces no importa cuantos golpes, sino dónde", concluye la médica en su vídeo de TikTok, donde acumula 284.000 seguidores. Julio César gobernó Roma durante la etapa final de la República hasta su muerte.

Muchos de sus seguidores se han animado a comentar la publicación. "¿Profesora de historia o doctora? Ambas son buenísimas", celebra una internauta. "Gracias por tus videos ,tú conocimiento y la manera que lo cuentas. Enhorabuena", felicita otra. "Siempre con contenidos muy interesantes que no conocía. Gracias".