Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Eric H. Cline, historiador, sobre el colapso de la civilización: "Creo que la historia está a punto de repetirse y no veo a mucha gente intentando detener esta tendencia"
Sociedad
Sociedad

Eric H. Cline, historiador, sobre el colapso de la civilización: "Creo que la historia está a punto de repetirse y no veo a mucha gente intentando detener esta tendencia"

"No somos demasiado grandes para caer: todo el mundo ha fracasado en la historia de la humanidad".

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
El barco que bloqueó el Canal de Suez durante seis días del que habla el historiador.
Un barco, bloqueando un canalGetty Images

A lo largo de la historia, las civilizaciones han vivido ciclos de auge y caída que, en muchos casos, parecían inevitables. Desde el Imperio romano hasta las culturas del Mediterráneo en la Edad de Bronce, el colapso ha sido una constante. La pregunta que sobrevuela hoy, en pleno siglo XXI, es inquietante: ¿estamos acercándonos a uno de esos momentos?

El historiador y antropólogo Eric H. Cline cree que no es una idea descabellada. En una entrevista concedida a El Confidencial, lanza una advertencia tan directa como preocupante: "Creo que la historia podría estar a punto de repetirse en cuanto a ese colapso y no veo a mucha gente intentando detener esta tendencia".

El espejo de la Edad de Bronce

El debate no es nuevo. Ya en 1918, el pensador alemán Oswald Spengler planteó en La decadencia de Occidente que las civilizaciones siguen un ciclo vital: nacen, crecen y acaban muriendo.

Sin embargo, la historia reciente parecía contradecir esa teoría. Tras dos guerras mundiales y varias décadas de Guerra Fría, Occidente no solo ha sobrevivido, sino que además se ha consolidado. Sin embargo, Cline ha apuntado un matiz clave: "La realidad es que hay algunas civilizaciones que se derrumban y otras que simplemente se transforman".

Para entender el presente, Cline mira al pasado. En concreto, al colapso del mundo mediterráneo hacia el 1177 a. C., cuando varias grandes civilizaciones, como los egipcios, los hititas o los micénicos, sufrieron un derrumbe simultáneo.

"No todas las sociedades se vieron afectadas de la misma forma", ha expuesto el historiador, quien ha recordado que mientras que algunas desaparecieron, otras lograron adaptarse.

"Los cananeos no solo se reponen rápidamente, sino que se transforman en la cultura fenicia", ha subrayado Cline como ejemplo, haciendo hincapié en que el colapso no siempre implica desaparición total, sino transformación.

Una "tormenta perfecta"

Cuando Cline escribió el prólogo de su libro en 2021, ya detectaba paralelismos inquietantes con la actualidad: pandemia, conflictos bélicos, crisis climática… Sin embargo, hoy su diagnóstico es aún más pesimista.

"Había factores como para pensar que había una tormenta perfecta. Ahora es sencillamente peor: todo parece ir cada vez más rápido", ha apuntado el investigador con preocupación.

Además, el historiador ha subrayado que no se trata de alarmismo, sino de observar patrones históricos: "Lo que sucedió hace 3.000 años es probablemente muy relevante para el análisis de la actualidad. No somos demasiado grandes para caer: todo el mundo ha fracasado en la historia de la humanidad".

Además, Cline ha recordado que el colapso de la Edad de Bronce no fue causado por un único factor, sino por una combinación de crisis: "Hubo disminución de la población, abandono de ciudades, aumento de la violencia, migraciones y colapso de las rutas comerciales".

La clave: adaptarse o desaparecer

Pero no todo fue destrucción. Algunas sociedades lograron sobrevivir gracias a su capacidad de adaptación. "Lo más importante de todo es probablemente la innovación", ha expuesto Cline.

Como ejemplo de adaptación, el historiador ha recordado lo que se empezó a hacer con las estatuas cuando escaseó el estaño necesario para fabricar bronce: "Se da la vuelta y se empieza a fabricar hierro".

Una flexibilidad que, según el investigador, marcó la diferencia entre sobrevivir o desaparecer. "Además de la resiliencia estaba la capacidad de adaptarse a los cambios", ha asegurado.

Por su parte, Cline ve un paralelismo claro del ejemplo del estaño con los recursos del mundo moderno, señalando que, por ejemplo, hoy en día el mundo que conocemos depende de recursos estratégicos como el litio o los chips.

"Esto es el equivalente al estaño en el mundo antiguo", ha advertido. "Si tenemos problemas en la cadena de suministro… estaremos expuestos a procesos traumáticos como en la antigüedad", ha alertado.

El riesgo de la globalización

Sin embargo, hay un factor que, para Cline, resulta especialmente crítico: la interdependencia global. "Lo que permitió prosperar a aquellas civilizaciones fue la red comercial… que es lo que se derrumbó entonces", ha explicado.

"¿Se imaginan qué pasaría si nuestra red globalizada colapsara por completo?", ha planteado el investigador, recordando además un episodio reciente: "Como cuando un barco bloqueó el Canal de Suez durante seis días y causó problemas a nivel mundial". El debate está servido.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de la sección de Virales en HuffPost España, donde contamos temas tan diversos y amplios como lo es la sociedad.

 

Sobre qué temas escribo

Virales es una sección flexible y muy libre, donde prácticamente todo tiene cabida.



Escribo sobre divertidas anécdotas de usuarios de a pie, pero también sobre temas de salud mental. Cuento desde las aventuras más surrealistas que puedas imaginar, hasta las historias de amor más peliculeras o las confrontaciones de vecinos más hilarantes.



Hablo también de qué pasa en los destinos de viaje de moda, comparto críticas sociales sobre el tremendo problema de vivienda o sobre feminismo y no me olvido de las situaciones que viven los españoles por el mundo o los extranjeros en España.



En fin, que tendrás que meterte a leerme, ¡porque es imposible resumírtelo!

 

Mi trayectoria

Antes de estar en el Huff he trabajado tanto en agencias de noticias (Agencia EFE y Europa Press) como en medios digitales (Crónica Global).



Aunque no todo ha sido escribir, ya que también tuve mi pequeño paso como reportera de Bolsa que quedará para siempre enmarcada en YouTube y una divertidísima aventura por el mundo de la televisión, donde trabajé como personal de producción para algunos programas de Discovery Max.

 

Aunque estudié la carrera en Madrid, y es donde resido actualmente, tengo la suerte de ser literalmente del paraíso: Mallorca. Aunque también he estado viviendo un tiempo en Barcelona y en Londres. (Sí, es un poco difícil seguirme el ritmo).

 

¿Y que por qué soy periodista? Porque todavía no he encontrado nada más apasionante que escuchar historias.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

TERRITORIO PARADORES

Más de Sociedad

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos