Tony Aguilar: "Hay gente que sigue haciendo muy buena música en España, pero este es el mejor momento de la música en español"

Sesenta años de vida son muchos años... Y si no, que se lo digan a LOS40. La emisora celebra seis décadas poniendo la banda sonora de este país y consolidada como una de las marcas más influyentes de la música a nivel global.

Para festejarlo, el pasado 10 de marzo se estrenó una edición especial de El Gran Musical, un programa que marcó a varias generaciones y que ahora conduce Tony Aguilar, una de las voces más reconocibles y respetadas de la radio musical en España. El programa, se emitirá todos los domingos de 9 a 10 de la mañana y también en formato podcast.

"Estoy emocionado", asegura a El HuffPost confirmando que esto es un sueño cumplido. "Tuve el honor de presentar en el 25 aniversario, en 1991, el concierto simultáneo que se celebró en Barcelona y en Madrid", recuerda. "Y también estuve en 'el 40 de LOS40', en 2006, en el concierto para celebrar ese 40 aniversario.

El Gran Musical es uno de los formatos más míticos de LOS40...

Hay que dejar claro que no estamos recuperando el formato en directo, no va a ser El Gran Musical cara al público. También me gusta destacar que El Gran Musical empezó antes que la lista de LOS40, otro programa mitico; comenzó en el año 1963 con Tomás Martín Blanco como presentador y era un programa que se hacía los domingos por la mañana cara al público. Se hizo en la discoteca Consulado, se hizo en la discoteca Titanic, que es lo que hoy en día es la sala Capital, se hizo en el Parque de Atracciones de Madrid, en su auditorio, durante muchos años, y por ahí han pasado, pues fíjate qué nombres, Pepe Domingo Castaño, Pepe Cañaveras, José Antonio Abellán... Luego había colaboradores, expertos musicales que aparecieron en el programa, como Julián Ruiz.

¿Y Joaquín Luqui?

Luqui fue colaborador y presentador durante muchos años, especialmente en los años 90, que fue cuando se dejó de hacer, y la última temporada de El Gran Musical la presentó Fernandisco con Joaquín Luqui.

Y ahora lo vas a presentar tú con Fernando, Fernandisco...

Fernando va a aparecer todas las semanas en esta colección de programas comentando conmigo el tema, porque van a ser van a ser programas dedicados a un tema. Comenzamos con la lista de LOS40, seguiremos con grandes debuts, a colación de que justo el 22 de marzo se cumplen 62 años del lanzamiento del primer álbum de The Beatles, luego tenemos el fenómeno fan, el rock en la lista... Fernando va a aparecer en todos los programas como una sección, como colaborador, contándome las batallitas. Ten en cuenta que Fernando es una generación anterior a mí. Yo llevo desde el año 91 en LOS40 y él empezó en los años 80. Yo, realmente, era oyente de Fernandisco y escuchaba siempre su programa de Radio Barcelona, Statión.9. Lo hacía por la noche y yo iba a la puerta de la radio a ver si lo veía entrar, salir, si podía hablar con él...

Imagínate si yo pudiera hablar con ese niño: "No te preocupes, que dentro de 35 años haréis un programa juntos". Para mí es un sueño tenerle en activo todas las semanas conmigo. Pero también tendremos a Luqui porque vamos a recuperar los archivos que tenemos de Joaquín, que hay infinidad de grabaciones, horas y horas de Joaquín. Él también será colaborador cada semana de El Gran Musical, nos ofrecerá sus recuerdos y explicaciones del tema que estemos tratando ese fin de semana.

Entonces no será un recorrido lineal por la historia de la música, habrá saltos al pasado volvereis al presente...

Efectivamente y por eso, evidentemente, además de en LOS40, se emitirá también en LOS40 Classic. No vamos a olvidar los 60 y los 70, pero especialmente vamos a estar en los 80, los 90 y los 2000. Si hablamos de grandes debuts, te puedo poner el primer disco de Mecano, en los 80, pero te puedo poner también el primer disco de El Canto del Loco en los dos mil y el primer álbum de Estopa, que fue un pelotazo, a finales de los 90. Vamos a jugar un poquito con lo que es toda la historia de LOS40 Principales, pero dando saltos en el tiempo hacia adelante y hacia atrás en todo momento.

Decís en redes sociales que con este programa vais a redescubrir la música que nos hizo quienes somos. Tony, ¿la música puede cambiar el mundo, tiene un papel fundamental a la hora de modelar la sociedad?

La música es el lenguaje universal que tantas veces ha movilizado al mundo y tantas veces, en tiempos difíciles como los que corren ahora mismo, ha servido para unir más a las personas. En momentos también de grandes tragedias o grandes desastres, la música ha conseguido movilizar a la gente.

¿Cómo ocurrió con Bad Bunny en la Super Bowl?

Por ejemplo, el tema de lo de Bad Bunny en la Super Bowl: ese tío hizo en 15 minutos más política que muchos políticos. Ha movilizado más a la opinión pública y ha hecho más política un artista en 15 minutos, diciendo claro cuál es su orgullo, que muchos políticos en años.

¿Hay muchos momentos comparables a lo que ha sucedido con Bad Bunny a nivel social?

Bueno, sin ir más lejos, Los 40 Principales nacieron en plena dictadura. Todavía el régimen estaba encima, la censura, la explicación de lo que iban a ser Los 40 Principales pasó primero por la censura del régimen franquista que tuco que dar el ok para hacer un programa “para los yeyés”, que es como se le dijo en aquel momento. Hasta entonces, lo que se escuchaba en la radio era música de orquestas y música copla y música española. En ese momento, la Cadena Ser Radio Madrid se echó hacia adelante y todo el momento de las canciones reivindicativas que pedían libertad, todo eso sonó en Los 40 Principales de los años de la Transición.

Luego, la movida madrileña, que fue la explosión de la libertad absoluta, las canciones de Pegamoides, etcétera, sonaban en Los 40 en los años 80. Hasta que hemos llegado al reguetón en los últimos tiempos, se ha ido pasando por todos los estilos y todas las cosas que han sido moda y lo que ha sido moda, lo que ahora llaman el mainstream, lo que llega al gran público, la música que gusta a más cantidad de gente y suena tanto, moviliza a la sociedad.

LOS40 han hecho muchísimo por la por la música española, muchísimo. ¿Este es un buen momento para la música española?

La música española de los años 80 ya es patrimonio y ahí tienes a grupos como Los Secretos y Hombres G, que lo siguen vendiendo todo de su gira. Pero esas bandas de los años 2000, Estopa, La Oreja de Grande, por supuesto, de El Canto del loco, de Fito y Fitipladis... ¿Se hace buena música en España actualmente? Pues creo que sí, considero que hay gente que sigue haciendo muy buena música y grandes canciones, pero ahora mismo es el mejor momento de la música en español en el planeta. Has mencionado antes a Bad Bunny, está en el número uno de las vistas globales de todo el mundo. Tenemos Shakira que sigue sacando temas nuevos que vuelven a funcionar en todo el planeta. ¡Pero tenemos a nuestra Rosalía, que hace un par de semanas recogió un Brit! Y, ojo, no un Brit a la Mejor canción en español, no, no, el Brit a la Mejor artista internacional del año, cualquier artista que no sea británico estaba en esa terna y lo ha ganado ella, un hito más para la música en español.