Trabaja 10 horas de más a la semana, la Justicia pide explicaciones y RRHH mete al jefe en un aprieto

Abuso laboral en Finlanda. Los juzgados de Helsinki, capital del país nórdico, han condenado al jefe de un equipo de tecnología de una empresa de auditoría por violar la Ley de Horas de Trabajo. Según la sentencia, consultada por el medio de comunicación Ilta Sanomat, las horas semanales de trabajo del empleado fueron de 59,39 horas y 60,17 horas de media durante los dos periodos de revisión diferentes, aunque el máximo permitido por ley es de 48 horas.

Tal y como apunta la publicación, el empleado trabajó una media de 11-12 horas semanales extra en un periodo de cuatro meses. Por este motivo, los magistrados encargados del caso investigaron si formaba parte de los deberes y obligaciones del supervisor coordinar las horas de trabajo del subordinado "e intervenir en exceso de ellas".

De este modo, el Tribunal concluyó que el coordinador tenía el deber de conocer el contenido de la ley vigente y de actuar conforme a sus directrices. Pero, tal y como se publica, él mismo defiende que el departamento de Recursos Humanos de su empresa "no le había instruido para supervisar el número máximo de horas de trabajo".

No obstante, recibía informes semanales de las horas de trabajo de sus subordinados y, según el medio de comunicación, la unidad de RRHH presentaba un informe cada cuatro meses mostrando que se había excedido el horario laboral. El tribunal concluyó que, basándose en su posición, el supervisor debería haberse familiarizado con las normativas relativas a las horas de trabajo y asegurarse de que se cumplieran.

Aun así, y por fortuna para él, los jueces no le impusieron ninguna condena por su negligencia. "Las directrices de gestión de RRHH se consideraron insuficientes y el empleado quería trabajar mucho", reza el diario. El supervisor también tomó medidas activas tras la detección de las excedencias.

En declaraciones recogidas por el periódico, Anna-Lotta Castrén, abogada de Seguridad y Salud Ocupacional en Finlandia, explica que es responsabilidad del empleador garantizar que se supervisen las horas máximas de trabajo de sus empleados. "El caso demuestra que los supervisores deben ser capaces de comprender el contenido actualizado de la Ley de Horas de Trabajo, y la ignorancia no les exime de responsabilidad", sentencia.