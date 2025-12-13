Comparan precios de mercados navideños de España y resto de Europa y hay sorpresa en este: "Hecho en China"

La época navideña enmarca una etapa de alegría, celebración familiar, no obstante las festividades en fin de año también significa apretón de finanzas para muchas personas. Los regalos, viajes y salidas de ocio son gastos con los que la gente se enfrenta durante el mes de diciembre.

En Europa es muy común acudir a mercados navideños, se trata deferías temporales instaladas en plazas o calles en las que se venden regalos, adornos, artesanías, comidas y bebidas, todas tematizadas bajo el concepto de la Navidad.

Este tipo de eventos, llama la atención tanto de turistas como residentes, sin embargo, experimentar la oferta gastronómica de los mercados navideños representa un gasto económico que varía dependiendo del país en el que encuentre.

Por ello, Euronews decidió comparar los costes de un mercado navideño para un trabajador con salario mínimo en cinco naciones europeas. España, Grecia, Francia, Alemania y Hungría fueron los países que se estudiaron en el ejercicio comparativo. Este mismo medio asegura que se ha evidenciado que de vez en cuando se pueden encontrar productos "hechos en China" en la los mercadillos franceses.

¿Es España el país más caro para comer en un mercado navideño?

Para el estudio se toma en cuenta el salario mínimo estipulado por Eurostat del 2025 y se busca los alimentos más económicos que sacien el hambre de una persona. Para la bebida siempre se ordenó siempre en la medida de lo posible un vino caliente, un producto muy típico de los mercadillos navideños.

A continuación, se exponen los hallazgos:

Francia: Un sándwich de raclette y la copa de vino caliente equivalen a 14,50 euros, representa el 0,8 % del salario mínimo bruto de 1802, €.

Alemania: Con 5 euros en Alemania consigues una salchicha Bratwurst y la copa, gastando menos del medio por ciento del salario mínimo de 2.161 euros.

Grecia: 9 euros es el precio encontrado para lograr pedir una pequeña porción de comida y una copa de vino, figurando un 0,8% de los 1.027 euros, de la remuneración básica en dicho país.

Hungría: La comida y bebida cuesta 8 euros, un precio razonable en primera instancia, no obstante el panorama cambia radicalmente cuando se pone el contexto el sueldo raso, el cual es de apenas 727 euros, convirtiéndose de esta manera en el mercado navideño más costoso del estudio.