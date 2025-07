Mad Cool 2025 Madrid: cartel, horarios y cómo llegar al festival

Madrid se prepara para recibir una nueva edición del Mad Cool Festival, uno de los eventos musicales más esperados del verano europeo. Del 10 al 13 de julio, el distrito de Villaverde se convertirá en el epicentro de la música internacional, con una programación que abarca desde el rock más clásico hasta la electrónica más vanguardista. Esta octava edición promete superar todas las anteriores en asistencia, calidad artística y organización.

El Espacio Iberdrola Music, sede del festival por tercer año consecutivo, se consolida como un recinto de referencia en Europa. Con una superficie de 185.000 metros cuadrados y capacidad para más de 100.000 personas, este espacio sostenible ha sido diseñado para ofrecer una experiencia inmersiva y cómoda tanto para los asistentes como para los artistas.

El acceso al Espacio Iberdrola Music ha sido cuidadosamente planificado para evitar aglomeraciones y facilitar la movilidad. La opción más recomendada es el metro, con la línea 3 (parada Villaverde Alto) operando con horarios ampliados: hasta las 2:00 h el miércoles y hasta las 4:00 h el resto de días. El servicio de Cercanías Renfe también se refuerza, con las líneas C3, C4 y C5 ofreciendo trenes adicionales. Las estaciones más cercanas son San Cristóbal Industrial y Villaverde Alto, ambas conectadas con Atocha y otros puntos clave de la ciudad.

En cuanto a autobuses, las líneas diurnas 22, 79, T41 y 428 cubrirán el trayecto hasta Villaverde Alto, mientras que la línea nocturna N14 operará entre Cibeles y el recinto hasta las 05:50 h. Además, se habilitarán lanzaderas especiales desde Getafe, con horarios adaptados a la entrada y salida del público. Para quienes opten por vehículo privado o VTC, se recomienda utilizar los aparcamientos disuasorios habilitados en las inmediaciones, ya que el acceso directo al recinto estará restringido.

El Mad Cool 2025 presenta un cartel que combina leyendas de la música con nuevas promesas del panorama internacional. Entre los cabezas de cartel destacan Muse, que sustituye a última hora a Kings of Leon tras la baja de Caleb Followill por accidente; Nine Inch Nails, Iggy Pop, Alanis Morissette, Olivia Rodrigo, Justice, Gracie Abrams, Thirty Seconds to Mars y Arde Bogotá. La programación se completa con más de 60 artistas distribuidos en varios escenarios, incluyendo una jornada especial dedicada a la música electrónica.

Una de las grandes novedades de esta edición es el Brunch Electronik x Mad Cool, que se celebrará el domingo 13 de julio. Esta colaboración con el popular festival barcelonés traerá al escenario a figuras como Peggy Gou, Jungle (DJ Set), Mau P y Macarena Hoffmann, consolidando la apuesta del Mad Cool por la electrónica de calidad.

El festival se desarrollará durante cuatro jornadas consecutivas, con apertura de puertas a las 17:00 h y cierre en torno a las 03:30 h. El jueves 10 de julio abrirá con actuaciones destacadas en los escenarios principales desde las 18:00 h, mientras que el viernes y sábado se espera el mayor flujo de público, con conciertos simultáneos en hasta seis escenarios. El domingo, la jornada electrónica comenzará más temprano, a las 15:00 h, y se extenderá hasta la medianoche. Los horarios detallados por escenario y artista están disponibles en la web oficial del festival y en su app, que permite crear itinerarios personalizados y recibir notificaciones en tiempo real sobre cambios o incidencias.