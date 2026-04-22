Los turistas británicos elegirán en 2026 España más que nunca: las búsquedas de Mallorca se dispararon un 168% en marzo y las aerolíneas aumentan la capacidad un 6% para el verano

España vuelve a estar de moda entre los turistas británicos, según las últimas cifras de la Oficina Nacional de Estadística (ONS). De hecho, se prevé que el balance continúe aumentando, pues tal y como informa el comparador de precios TravelSupermarket, las búsquedas en lugares como Mallorca han experimentado un auge del 168% en las tres primeras semanas de marzo en comparación con las tres anteriores.

Esto no solo demuestra un mayor interés y confianza de los turistas británicos al mercado turístico español, sino que demuestra que las "perspectivas son buenas", tal y como declaró al diario local Majorca Daily Bulletin, Javier Gandara.

"El incremento del 6% demuestra la confianza en que mucha gente querrá visitar España este verano y parte de esa demanda proviene del tráfico desviado de zonas de conflicto y áreas vecinas", agregó Gandera, quien es presidente de la ALA (Asociación de Aerolíneas Españolas).

Las rutas que más se verán afectadas serán las de Alicante y Andalucía (con una previsión de crecimiento del 14% y el 8% respectivamente), así como los aeropuertos de Madrid y Barcelona (que experimentarán un incremento del 8%). A pesar de ello, la demanda del verano es aún incierta.

"Nos enfrentamos a una situación mucho más incierta este año con acontecimientos que cambian constantemente", afirmó Gandara, que quiso respetar la subida de precios en los billetes que muchas aerolíneas han comenzado a aplicar a raíz del cierre del estrecho de Ormuz y de la guerra de Irán. "Siempre esperamos que cada empresa tenga libertad para definir su estrategia empresarial dentro del marco regulatorio y legal", sentenció.

Británicos, franceses y alemanes: los turistas que más visitan España

Los turistas en España proceden, fundamentalmente, de Reino Unido, Francia y Alemania, según recogen los datos de Turismo internacional 2026. En total, esta tríada suma casi la mitad del total de llegadas internacionales, sumando un récord de más de 96 millones de visitantes en 2025. El destino favorito es Cataluña. Le siguen las Islas Baleares, Canarias y Andalucía. Otros mercados de gran importancia son Estados Unidos y Países Bajos.