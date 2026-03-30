Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Manuel Balber, soldador de los astilleros de Cádiz: "Llevamos seis años sin poder trabajar aquí por reclamar que se cumpla el convenio"
Sociedad
Sociedad

Manuel Balber, soldador de los astilleros de Cádiz: "Llevamos seis años sin poder trabajar aquí por reclamar que se cumpla el convenio"

Trabajadores del metal denuncian una "lista negra" en la Bahía de Cádiz y aseguran que se ven obligados a emigrar pese a la carga de trabajo en los astilleros.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Un soldador, en una imagen de archivo.
Un soldador, en una imagen de archivo.Getty Images

Los trabajadores del metal de la Bahía de Cádiz vuelven a alzar la voz. Manuel Balber, soldador con más de 30 años de experiencia, denuncia una situación que considera "insostenible": "Llevamos seis años sin poder trabajar aquí por reclamar que se cumpla el convenio, tenemos que salir fuera de España". Su caso, como el de otros compañeros, ha salido a la luz en el programa Aquí hay trabajo de RTVE.

Según explican, llevan años sin ser contratados en los astilleros de su propia zona pese a que las empresas reconocen una alta demanda de mano de obra. "Hace falta personal, hablan de miles de operarios, pero a nosotros no nos llaman", asegura Balber, que apunta directamente a una supuesta "lista negra" por haber reclamado derechos laborales.

Denuncian represalias por exigir derechos

El conflicto no es nuevo, pero se ha intensificado en los últimos días. Un grupo de trabajadores ha llegado a acampar frente a Navantia, en San Fernando, para exigir una oportunidad laboral. Su reclamación es clara: poder trabajar en su sector y en su territorio en las mismas condiciones que el resto.

"Somos profesionales reconocidos, hemos pasado homologaciones muy exigentes y aun así no nos dan trabajo", lamenta Balber. Mientras tanto, denuncian que empresas del sector están contratando personal incluso en el extranjero, algo que, aseguran, no critican, pero que agrava su situación al quedarse fuera del mercado laboral local.

Obligados a emigrar para trabajar

Ante la falta de oportunidades en Cádiz, estos trabajadores han tenido que buscar empleo fuera, incluso fuera de España. "Hemos recorrido medio mundo en estos años, porque tenemos familias y tenemos que salir a buscarnos la vida", explica el soldador, padre de tres hijos.

El problema, dicen, no es solo económico, sino también personal y social. La imposibilidad de trabajar en su entorno les obliga a separarse de sus familias durante meses, encadenando contratos temporales en distintos países.

Pese a todo, aseguran que seguirán movilizándose. Tras la acampada, anuncian nuevas acciones para visibilizar su situación. "Lo único que queremos es trabajar y que se cumplan los derechos de los trabajadores", insisten. Un mensaje directo que pone el foco en un conflicto laboral que, lejos de resolverse, sigue creciendo.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA COMILLAS

Más de Sociedad

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos