Marc Pujol, agricultor, tras convertir su campo de maíz en un laberinto: "Reinventarse o morir"

Un agricultor en un campo de maíz, en una imagen de archivo

La agricultura se ha convertido en una actividad muy poco beneficiosa en términos económicos para algunos profesionales. Es lo que le ha ocurrido a Marc Pujol, quien ha decidido cambiar radicalmente la utilización de su terreno agrícola.

Pujol, ha optado por convertir en un laberinto su campo de maíz de tres hectáreas y media ubicado en el Baix Empordà (Girona). En declaraciones a Informativos Telecinco, el hombre ha justificado que se ha visto obligado a "reinventarse o morir".

En ese sentido, el agricultor ha asegurado que "la gente es capaz de pagar más por el ocio que por la comida", y esa realidad es la que le ha llevado a hacer de sus tierras un lugar atractivo para los turistas.

En concreto, Marc Pujol ha explicado que "hacemos una especie de escape room con pistas. El rendimiento del campo es muy pequeño". Uno de los principales alicientes de este laberinto es que el recorrido cambia cada año. Para ello, Marc y su padre realizan los planos del laberinto y adaptan la siembra a los mismos.

En el laberinto pueden entrar grupos de hasta diez personas. Una de las visitantes al laberinto ha señalado al mencionado medio de comunicación que encontró la actividad "por internet y me pareció una buena idea para pasar un rato con mis sobrinos".

Otra de las participantes en el laberinto ha expresado que "cada vez a los agricultores les cuesta más ganarse la vida haciendo su faena, por eso tienen que reinventarse y buscar alternativas para seguir adelante. Bienvenidas sean, nos ha gustado mucho".

La actividad tiene una duración de una hora. Sin embargo, si quieres acudir deberás esperar hasta el año que viene, ya que el laberinto únicamente se encuentra disponible durante el mes de agosto.

Más allá de promocionar este llamativo laberinto, Marc Pujol ha querido dejar un mensaje claro en su entrevista en Informativos Telecinco: "Queremos que se nos tenga en cuenta a los que trabajamos en el sector agrario. Es difícil sobrevivir con esto".