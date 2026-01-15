Marie encuentra a un fugitivo dentro de su coche y actúa con gran sangre fría: "Pensé que si era amable con él, él sería amable conmigo”

Marie Steinburg, residente en la localidad de Edenton, en Carolina del Norte, se disponía a comenzar su jornada laboral cuando ocurrió algo que nunca imaginó que podría pasa. Al bajar por el camino de entrada hacia su coche, se topó con un preso fugado escondido en el asiento trasero de su vehículo.

El episodio ocurrió aproximadamente a las 7:30 a.m. el lunes 8 de diciembre, según recoge el medio People y el canal local WAVY y la reacción de Marie ha sorprendido por la calma y lucidez con la que la mujer gestionó una situación que podría haber sido potencialmente peligrosa.

Un descubrimiento inquietante

Steinburg pulsó el mando a distancia para abrir su coche. Estaba convencida de haberlo cerrado la noche anterior, por lo que no esperaba ningún sobresalto. Sin embargo, en el momento en que se desbloquearon las puertas, vio algo moverse en el asiento trasero.

“Presioné el mando para abrir la puerta, y debió de asustar al tipo, porque lo siguiente que supe fue que vi algo moviéndose en mi asiento trasero y retrocedí porque pensé: ‘Alguien está en mi coche’”, explicó al canal WAVY.

Dentro del vehículo se encontraba Charles Babb, un joven de 23 años que había escapado del Centro de Detención del Condado de Chowan la noche anterior, el 7 de diciembre. Según informó la Oficina del Sheriff del condado, el fugitivo utilizó “un arma pequeña de filo” para forzar su salida de la cárcel.

Un fugitivo asustado y una mujer serena

Lejos de reaccionar con pánico, Steinburg mantuvo la calma. Babb, todavía vestido con su mono naranja de preso, repetía nervioso: “Lo siento, lo siento, lo siento. Tengo mucho frío”. Ambos parecían sorprendidos por la situación.

La mujer optó por tratarlo con amabilidad. “Le dije: ‘Bueno, oye, déjame entrar y conseguirte un abrigo’”, relató. En ese momento, su prioridad era no provocar a alguien cuya peligrosidad desconocía. “Pensé que intentaría ser maternal porque no sabía si era peligroso”, explicó.

Babb incluso le preguntó si podía usar un teléfono y si había un McDonald’s cerca, lo que hacía aún más surrealista la escena. “Pensé que si era amable con él, él sería amable conmigo”, confesó Steinburg. “No sabía si realmente era peligroso, así que simplemente pensé que eso era lo que debía hacer”.

Investigación y consecuencias

Tras ese breve intercambio, el fugitivo salió del coche y se marchó, todavía con su uniforme de preso. Fue entonces cuando Steinburg entró en su casa y pidió a su esposo, Bob Steinburg, exsenador estatal, que llamara a la policía para informar de lo ocurrido.

“Todo salió como debía salir. Y gracias a Dios todos estaban a salvo”, declaró Bob Steinburg. La policía por su parte ya había puesto en marcha una búsqueda intensiva tras percatarse de la fuga. Finalmente, Charles Babb fue localizado y detenido, siendo devuelto al centro penitenciario.

Según los registros judiciales citados por People, Babb fue acusado de delito grave relacionado con la fuga, además de allanamiento de morada, hurto y posesión de propiedad robada. Las autoridades anunciaron que se llevará a cabo una investigación completa para aclarar cómo pudo escapar y qué fallos de seguridad lo hicieron posible.