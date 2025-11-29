Las vacas se alejan del arroyo, el criador las sigue desconcertado y tropieza con el manantial más misterioso, puro y beneficioso de su región

La historia de Fonti Gavernia se remonta a la segunda mitad del siglo XIX, cuando Giuseppe Angelelli llegó al Valle de Cavallina tras la recomendación de un sacerdote con el objetivo de encontrar las aguas sulfuradas para tratarse una uricemia. En su averiguación, Angelelli conoció a un granjero quien tenía conocimiento del comportamiento de las vacas y logró guiarlo hasta los manantiales sulfurosos del valle.

Quedó asombrado por los beneficios medicinales del agua y en 1875 decidió adquirir las primeras propiedades de la zona. Posteriormente, en 1880, un decreto de la Prefectura Real de Bérgamo autorizó la venta de agua sulfurosa con fines medicinales.

La marca tuvo su punto de inflexión a principios del siglo XX, cuando se creó un balneario, el cual contaba con cuatro manantiales, Centrale, Bassa, Molognetta e Ippocastano, una planta embotelladora y un hotel. En 1966, 1983 y 1987 se realizan tres estudios respectivamente los cuales impulsaron la capacidad de captación del manantial "Fonte Centrale", dentro de la concesión minera "Fonti di Gaverina".

Comprometidos con el medio ambiente y con la alta calidad

La marca de agua se caracteriza por sus propiedades bicarbonatadas, alcalinas y sulfurosas, efectivos para tratar los trastornos estomacales, intestinales, hepáticos, renales y metabólicos. Además, también potencia la oxigenación de los tejidos y protege contra el envejecimiento cutáneo y la osteoporosis.

Fonti de Gaverina, desde su inicio, ha sido consciente con el medio ambiente y utiliza vidros reciclables como único material de envase, gracias a ello cada botella se logra reutilizar hasta en 40 ocasiones. La marca de esta manera reduce impacto ecológico, costes y preserva la calidad del producto.

En la actualidad, Fonti de Gaverina embotella aproximadamente 20 millones de litros al año. De cara al futuro la planta permitiría una expansión a 60 millones de botellas anuales sin nuevas inversiones, según ha explicado la directora ejecutiva, Simona Micalef, para el medio italiano, il Dolomiti .