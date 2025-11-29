Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Las vacas se alejan del arroyo, el criador las sigue desconcertado y tropieza con el manantial más misterioso, puro y beneficioso de su región
Sociedad
Sociedad

Las vacas se alejan del arroyo, el criador las sigue desconcertado y tropieza con el manantial más misterioso, puro y beneficioso de su región

La preferencia de beber agua proveniente del Perales Bergamascos, por parte de los rebaños provocó el descubrimiento de los beneficios medicinales que contiene en sus propiedades el agua de la Fonti Gavernia. 

Andrés Senior Duran
Andrés Senior Duran
Una persona sirviéndose un vaso de agua mineral.
Una persona sentada en una mesa sirviéndose un vaso de agua mineral.Getty Images

La historia de Fonti Gavernia se remonta a la segunda mitad del siglo XIX, cuando Giuseppe Angelelli llegó al Valle de Cavallina tras la recomendación de un sacerdote con el objetivo de encontrar las aguas sulfuradas para tratarse una uricemia. En su averiguación, Angelelli conoció a un granjero quien tenía conocimiento del comportamiento de las vacas y logró guiarlo hasta los manantiales sulfurosos del valle.

Quedó asombrado por los beneficios medicinales del agua y en 1875 decidió adquirir las primeras propiedades de la zona. Posteriormente, en 1880, un decreto de la Prefectura Real de Bérgamo autorizó la venta de agua sulfurosa con fines medicinales.

La marca tuvo su punto de inflexión a principios del siglo XX, cuando se creó un balneario, el cual contaba con cuatro manantiales, Centrale, Bassa, Molognetta e Ippocastano, una planta embotelladora y un hotel. En 1966, 1983 y 1987 se realizan tres estudios respectivamente los cuales impulsaron la capacidad de captación del manantial "Fonte Centrale", dentro de la concesión minera "Fonti di Gaverina".

Comprometidos con el medio ambiente y con la alta calidad

La marca de agua se caracteriza por sus propiedades bicarbonatadas, alcalinas y sulfurosas, efectivos para tratar los trastornos estomacales, intestinales, hepáticos, renales y metabólicos. Además, también potencia la oxigenación de los tejidos y protege contra el envejecimiento cutáneo y la osteoporosis. 

Fonti de Gaverina, desde su inicio, ha sido consciente con el medio ambiente y utiliza vidros reciclables como único material de envase, gracias a ello cada botella se logra reutilizar hasta en 40 ocasiones. La marca de esta manera reduce impacto ecológico, costes y preserva la calidad del producto.

En la actualidad, Fonti de Gaverina embotella aproximadamente 20 millones de litros al año. De cara al futuro la planta permitiría una expansión a 60 millones de botellas anuales sin nuevas inversiones, según ha explicado la directora ejecutiva, Simona Micalef, para el medio italiano, il Dolomiti .

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Andrés Senior Duran
Andrés Senior Duran
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad en el HuffPost, escribo sobre acontecimientos de interés público que van surgiendo semanalmente.

  

Sobre qué temas escribo

Me apasiona el ámbito deportivo, aunque mi contenido es totalmente variado y va girando en torno a la coyuntura nacional e internacional.

 

Mi trayectoria

Nací en Bogotá, Colombia y estudié comunicación social en la Pontificia Universidad Javeriana. Realicé un máster de marketing deportivo en la Escuela Universitaria Real Madrid. Antes de incorporarme al El Huffpost, trabajé como redactor en varios medios deportivos como Gol Caracol, Vavel Colombia y La Nueva Tendencia

 

 

Cómo contactar conmigo:

 