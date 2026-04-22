Crisis del combustible de aviación: la UE estudia obligar a los países a compartir sus reservas y los precios ya se han más que duplicado desde la guerra de Oriente Medio

La crisis del petróleo en Irán sigue lejos de una solución. Ni siquiera ayuda la promesa de un alto el fuego sostenido, como lanzó Donald Trump este martes, puesto que continúa el bloqueo de EEUU y también de Irán del estrecho de Ormuz. Un cuello de botella doble a una vía clave para el combustible mundial. Y las aerolíneas llevan sufriendo casi dos meses. Las medidas de urgencia ya se van conociendo.

El auge desmedido de los precios no es la única preocupación de países y empresas. Desde la Unión Europea ya están poniendo el foco en las reservas de sus distintos estados miembro, alertados por los avisos de los principales actores de los sectores del petróleo y del transporte.

Desde la Comisión Europea han querido aclarar que la UE mantiene "reservas de emergencia" de queroseno, el combustible para los aviones y que "solo se liberarán si fuera necesario". Así lo ha apuntado el comisario de Transportes, Apostolos Tzitzikostas.

Pero el mensaje del comisario tiene por remitente a los 27 países que forman parte de la UE. A ellos se ha dirigido el político griego con el aviso de Bruselas podría recurrir a las reservas de cada uno de los estados.

"Cualquier liberación nacional de combustible debe hacerse con total transparencia para evitar distorsiones del mercado", añadía Tzitzikostas al respecto, en una rueda de prensa este mismo miércoles

El comisario de Transporte va dejando avisos en el seno de la UE, porque al ser preguntado sobre una potencial exigencia comunitaria a compartir las reservas nacionales no dudó en decir que "lo que hoy es voluntario podría convertirse en obligatorio".

Eso sí, no es un escenario cercano, porque actualmente "no hay motivo para alarmarse" en cuanto a la disponibilidad de combustible dentro de la Unión Europea, matizaba acto seguido.

Dada la persistencia del conflicto en Irán y conscientes de que el golpe al combustible irá mucho más allá del día en el que se sellase una potencial paz entre EEUU e Irán, desde Bruselas no niegan que "evaluaremos si necesitamos una obligación de existencias mínimas de combustible para aviones, que obligue a los Estados miembros a mantener reservas mínimas de emergencia".

Muchos de estos postulados verán la luz en forma de plan estratégico de forma inminente, el llamado AccelerateEU, que incluirá la creación de un nuevo observatorio de combustibles, que "comenzará con el combustible para aviones", y esfuerzos para asegurar "un suministro alternativo de combustible para aviones para Europa, como el combustible para aviones de tipo A producido en Estados Unidos", como recoge el medio Politico.

El problema es que el combustible de aviones producido en EEUU es diferente al del estándar internacional que opera en Europa, el JetA1, lo que supondría dificultades en el proceso y obligaría a modificar el sistema comunitario en caso de urgencia.