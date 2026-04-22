Una experta en protocolo ve cómo María Guardiola ha transformado su imagen tras su giro con Vox y da un repaso demoledor

La reconocida experta en protocolo y asesora en estética política y corporativa Patrycia Centeno ha hecho un repaso a la transformación radical que María Guardiola ha llevado a cabo en su imagen, con un pequeño dardo que tampoco va a pasar desapercibido.

La estética en política es un elemento fundamental y, por eso, Centeno, experta en comunicación no verbal, su principal herramienta de trabajo, ha puesto el foco en este cambio tan repentino. Un giro que, además, relaciona directamente con el cambio de postura de Guardiola respecto a Vox: "No solo ha cambiado su opinión respecto a Vox, María Guardiola también ha transformado (radicalizado/endurecido) su imagen. Y es que 'estÉticamente' una cosa lleva a la otra".

En sus redes sociales (@lapoliticaymoda), ha hecho un análisis del cambio en la vestimenta de Guardiola, investida presidenta de la Junta de Extremadura gracias al pacto alcanzado entre PP y Vox: "De asegurar hace solo tres años que no podía pactar con Vox porque ni siquiera reconocía la violencia machista a afirmar que nadie me avergonzará por gobernar con la ultraderecha. Y para ello ha cambiado el mensaje, pero también su imagen".

"Una imagen de corte masculino para transmitir fuerza"

Centeno recuerda que en 2023, cuando criticó a Vox por su discurso contra la mujer y la libertad sexual, Guardiola llevaba la melena "algo más larga" y con ondas, una señal de una imagen más relajada e informal, al igual que el uso de colores claros y detalles femeninos: "Escote, colgantes, labios rojos... proponía un poder más sosegado".

Para la experta, los cambios "radicales", es decir, un salto de identidad en nuestra imagen a partir de la adolescencia, suelen ser una señal de que ha ocurrido algo importante: "Normalmente, traumática". A partir de ahí, explica, empezamos a "cubrirnos con capas", es decir, a protegernos.

La nueva estética de Guardiola no es "excesivamente radical", pero sí lo es si se compara con su etapa anterior. Ahora, señala Centeno, "es una imagen de corte masculino para transmitir fuerza": el traje diplomático occidental con camisa blanca, la melena lisa y recta, la casi ausencia de accesorios y un lápiz de labios nude.

"Es curioso y triste"

Para la analista, Guardiola necesita crear una armadura para poder sostener un mensaje con el que probablemente no coincide del todo: "Es curioso y triste que sigamos pensando que para ofrecer una imagen de mujer dura solo lo podamos hacer a través de una indumentaria masculinizada".

Por todo ello, concluye que la imagen de defensa de Vox no podía ser la misma que cuando rechazaba su discurso. El problema, advierte, es que esta estrategia del disfraz acaba generando "un gran desgaste no solo con el electorado, sino con uno mismo".