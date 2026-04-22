Las salidas para jugar al golf de Donald Trump ya le han costado a los estadounidenses más de 100 millones de dólares

En la interminable agenda de actos, comparecencias y declaraciones de todo tipo de Donald Trump siempre acaba habiendo hueco para su gran pasión, el golf. Son habituales sus escapadas para 'desahogarse' de sus obligaciones presidenciales entre los hoyos de algún exclusivo campo de golf. O en los suyos, directamente.

Bien sea aprovechando viajes internacionales o días liberado de los rigores del cargo, Trump no duda en agarrar los palos y echar unos hoyos, siempre con todo su aparato de propaganda dispuesto a capturar los mejores momentos.

Pero evidentemente, esas escapadas no salen gratis. Un estudio de nuestros 'hermanos' de la edición estadounidense del HuffPost detalla que en el poco más de un año que lleva en el cargo, Trump ha gastado cerca de 101 millones de dólares, lo equivalente a 86 millones en euros.

Los gastos principales tienen que ver con asuntos de transporte y seguridad para acompañar al presidente de EEUU y al equipo de asesores, amigos o colaboradores que lleva con él a sus partidas.

De mantener el ritmo que lleva en sus 15 meses desde que regresó a la Casa Blanca, Trump podría suponer un gasto algo superior a los 300 millones de dólares al final de su mandato. Unos 256 millones si lo traemos a euros.

El estudio elaborado por HuffPost USA se basa en las cifras de un informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de 2019 sobre lo que suponían los viajes de Trump, entonces a mitad de su primer mandato presidencial.

De aquellos datos, el organismo extrajo que cuatro viajes a Mar-a-Lago, la residencia privada de Trump, supusieron algo más de 13'5 millones de dólares, justificados en los gastos extras de seguridad, los vuelos del Air Force One o los de los aviones C-17 que transportaban los vehículos del cortejo presidencial.

De vuelta a 2025-2026, la investigación de la edición estadounidense del HuffPost recoge hasta 17 viajes a la residencia de Mar-a-Lago, un desplazamiento que supone unos 3'4 millones de dólares por viaje. A esta lista se le suman otros 8 desplazamientos a

Bedminster, Nueva Jersey (a razón de 1,1 millones de dólares cada uno) y 5 a su complejo turístico en Doral, Florida (2,7 millones de dólares cada uno).

Pero su 'partidita' más cara y también la más comentada tuvo lugar en Escocia a finales de julio. Aparte de aprovechar para firmar un acuerdo comercial con la Unión Europea —la imposición de aranceles a la UE, por decirlo de forma más directa—, el magnate se permitió el lujo de jugar unos hoyos e inaugurar un nuevo campo en su complejo golfístico de Aberdeen. Nada menos que 9'7 millones costó el despliegue.